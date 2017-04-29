МВД: В Москве на несанкционированную акцию вышли около 250 человек
«Нарушений общественного порядка не допущено»
Москва, 29 апреля 2017, 21:12 — REGNUM Около 250 человек приняли участие в несанкционированной акции «Открытой России» в Москве. Об этом сообщает в субботу, 29 апреля, пресс-служба ГУ МВД России по столице.
«В центре Москвы завершилась несанкционированная акция «Открытой России», в которой приняло участие порядка 250 человек, — говорится в сообщении. — Нарушений общественного порядка не допущено».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля МВД РФ просило граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции протеста в Москве.
Речь идет об акции протеста, которую в Москве пыталось организовать 29 апреля движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским.
Читайте также: МВД РФ предостерегает от участия в несанкционированных протестах в Москве
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.