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Участники субботника высадили липы на берегу Вятки в Кирове

Общество

Участие добросовестных жителей города в субботниках – это пример тем, кто пока не соблюдает чистоту

Субботник в Кирове
Иллюстрация: Kirovreg.ru
Субботник в Кирове

Киров, 29 апреля 2017, 21:07 — REGNUM  «Радует, что сегодня на субботник вышло очень много людей, в том числе молодёжи», — заявил врио губернатора Кировской области Игорь Васильев по итогам экологической акции, которая прошла в Кирове 29 апреля 2017 года.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках акции Васильев, члены регионального правительства, депутаты Законодательного собрания и работники органов исполнительной власти благоустраивали набережную реки Вятки в Александровском саду.

«В Год экологии мы садим липы, берёзы в одном из лучших мест города — на набережной Вятки, — это символично. Надеюсь, деревья украсят Александровский сад и будут долго радовать жителей и гостей нашего города», — заявил глава региона, подчеркнув, что участие добросовестных жителей города в субботниках — это пример тем, кто пока не соблюдает чистоту.

«Восприятие города, региона и от нас зависит. Можем в качестве примера взять любое предприятие, магазин или ресторан, открываем дверь — внутри чисто, красиво, убрано. А снаружи почему бы не убрать? Наивно думать, что как только мы внедрим, к примеру, правила землепользования, все тут же преобразится. Цитируя классика, «разруха — в головах». Как только для нас станет естественным навести порядок не только внутри, но и на улице, всё поменяется, — уверен Васильев.

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Субботники
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