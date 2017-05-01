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Между потоками: в Балашихе обустраивают эстакады М-7 — фоторепортаж

Общество

Ожидается, что после окончания работ пропускная способность трассы М-7 «Волга» увеличится в несколько раз

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Строительно-монтажные работы по строительству шумозащитных(акустических) экранов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительно-монтажные работы по строительству шумозащитных(акустических) экранов

Балашиха, Московская область, 1 мая 2017, 11:11 — REGNUM  В 2017 году планируют завершить реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга», фактически разделяющей подмосковную Балашиху на две части. На одной из самых оживленных магистралей строители заняты обустройством трех развязок в районе Объездного и Леоновского шоссе и улицы Советская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К строительству и реконструкция дороги приступили в 2015 году. Ожидается, что после окончания работ пропускная способность трассы увеличится в несколько раз: она станет шестиполосной с двухполосными местными проездами.

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Сварочные работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сварочные работы

Как в январе 2017 года заявлял заместитель начальнику ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства», работы ведутся с опережением графика.

Сейчас строители заняты обустройством транспортных развязок на18 км, 21 км и 22 км магистрали и перестройкой местных коммуникаций.

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Рабочие
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочие
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Управление подъемной машиной
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Управление подъемной машиной

Окончание работ — одно из самых долгожданных событий для автомобилистов: снимется нагрузку на местные дороги, засчет сквозных бессветофорных эстакад уменьшатся пробки со стороны Москвы и Ногинска.

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Рабочий
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Рабочий

Отметим, что проект реконструкции трассы считается одним из самых сложных — для расширения магистрали требовалось не только перестроить местные сети, но и перенести или снести предприятия и строения, расположенные по обочинам.

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Перерыв
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Перерыв

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1 мая 2017 года
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