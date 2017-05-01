Между потоками: в Балашихе обустраивают эстакады М-7 — фоторепортаж

Балашиха, Московская область, , 11:11 — REGNUM В 2017 году планируют завершить реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга», фактически разделяющей подмосковную Балашиху на две части. На одной из самых оживленных магистралей строители заняты обустройством трех развязок в районе Объездного и Леоновского шоссе и улицы Советская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К строительству и реконструкция дороги приступили в 2015 году. Ожидается, что после окончания работ пропускная способность трассы увеличится в несколько раз: она станет шестиполосной с двухполосными местными проездами.

Как в январе 2017 года заявлял заместитель начальнику ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства», работы ведутся с опережением графика.

Сейчас строители заняты обустройством транспортных развязок на18 км, 21 км и 22 км магистрали и перестройкой местных коммуникаций.

Окончание работ — одно из самых долгожданных событий для автомобилистов: снимется нагрузку на местные дороги, засчет сквозных бессветофорных эстакад уменьшатся пробки со стороны Москвы и Ногинска.

Отметим, что проект реконструкции трассы считается одним из самых сложных — для расширения магистрали требовалось не только перестроить местные сети, но и перенести или снести предприятия и строения, расположенные по обочинам.

Смотрите галерею к статье