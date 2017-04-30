Военный лагерь на берегу Финского залива — фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM 29 апреля, суровая питерская погода не стала преградой для открытия военно-исторического фестиваля «Весна победы». Проехаться на танке, пострелять из настоящего оружия времен войны и посетить многочисленные выставки — лишь малая часть того, что ждет всех посетителей. Масштабное интерактивное пространство в парке 300-летия Санкт-Петербурга будет открыто ежедневно с 11.00 до 20.00 вплоть до 9 мая.

Парк 300-летия сегодня не узнать: у залива расставлены военные лагеря, по песку и воде ездят танки и бронемашины, а в нескольких метрах от всего этого солдаты роют окопы. Все здесь создано для полного погружения в военную атмосферу.

Из-за погодных условий смельчаков приехать на побережье Финского залива сегодня нашлось относительно не много. Поэтому в полную силу фестиваль начнет работать с завтрашнего дня. Однако большинство площадок уже функционирует и охотно принимает гостей.

На фестивале представлены три лагеря, демонстрирующие разные исторические периоды: времена Первой Мировой войны, ВОВ и современные войска. Все солдаты здесь — антуражные бойцы, реконструкторы.

Начиная с завтрашнего дня, каждые два часа будут идти показательные выступления: реконструкции боев времен Великой Отечественной и Афганской войны, а также демонстрация современного режима контртеррористической операции.

В одной из многочисленных палаток развернулась выставка связистов. На ней представлены телефоны времен Великой Отечественной войны. Некоторые из них восстановлены, однако есть аппараты 1943 года, которые до сих пор в рабочем состоянии. Убедиться в этом можно воочию. Здесь же находится телефонный коммутатор и катушки для связи. С 30 апреля на выставке также будет представлена печатная машинка 1927 года выпуска.

Представлена на фестивале современная и историческая техника: бронетранспортеры, бронированные разведывательно-дозорные машины, легкие пехотные танки и др. Вся техника — реплики, воспроизведенные по многочисленным чертежам и фотографиям. Самые смелые посетители могут примерить на себя роль военнослужащего и прокатиться на понравившейся машине. Всего выделено три зоны катания.

Помимо техники, посетителям фестиваля представлены образцы вооружения последних ста лет. Самозарядные винтовки системы Токарева, автоматы Калашникова, карабины и винтовки системы Мосина и многие другие экземпляры показаны на выставке. Кроме того, организован тир времен Первой мировой, где можно пострелять из винтовки того времени холостыми патронами.

Ну и как же на войне без полевой кухни. Меню стандартное: каша гречневая и перловка с тушеным мясом.

Подготовка к мероприятию заняла ни много ни мало: чуть менее полугода. Организаторы фестиваля разрабатывали каждую деталь, вплоть до пуговиц, чтобы максимально точно воссоздать атмосферу военных времен. Главная цель мероприятия — патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«На сегодняшний день существует тенденция угнетения нашей же истории, — делится с корреспондентом ИА REGNUM один из организаторов фестиваля Егор Кошкин. — Данное мероприятие направлено на то, чтобы не только воспитать, но и дать понимание той истории, которая была на самом деле, ведь часто ее перекручивают».

В рамках фестиваля со 2 мая будет организован Слет юнармейцев, в котором примут участие школьники, юнармейцы и члены молодежных военно-патриотических организаций со всего города. Участники слета будут соревноваться друг с другом в военно-прикладных видах спорта.

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