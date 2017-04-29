Улюкаев опроверг слухи об ухудшении здоровья

Москва, , 17:13 — REGNUM Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый по делу о взятке в $2 млн, рассказал о своем состоянии здоровья. Журналистам телеканала РЕН ТВ удалось пообщаться с экс-главой Минэкономразвития РФ, когда тот совершал утреннюю пробежку в столичном парке.

«Отличное (состояние здоровья)», — сказал бывший министр, отвечая на вопрос журналистов. По поводу появившихся в СМИ слухах о плохом самочувствии Улюкаев заявил: «Не дождутся!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития России Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти». Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой нефтяная компания смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти».

Впоследствии президент РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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