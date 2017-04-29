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Тверская область: Новый детсад в Хотилово-2 примет детей 1 Сентября

Общество

Губернатор проинспектировал ход работ

В детском саду
Иллюстрация: Pixabay.com
В детском саду

Тверь, 29 апреля 2017, 17:09 — REGNUM  Строительство детсада на территории войсковой части в Хотилово-2 Бологовского района проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя 29 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Строительство здания детского сада на данный момент завершено — строители приступают к внутренним отделочным работам, идет подключение к системе электроснабжения, обустройство наружных инженерных сетей. Воспитанников, как планируется, новый садик примет к началу нового учебного года.

«Сегодня после осмотра объекта мы пришли к выводу, что успеваем закончить детский сад и ввести его в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года», — подчеркнул Игорь Руденя.

Игорь Руденя принял решение о строительстве нового детского сада в Хотилово-2 в апреле 2016 года, после того, как побывал в старом помещении детского сада — в жилом доме.

Новый детский сад рассчитан на 100 мест. Строительство ведётся при поддержке «Роснефти» в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Тверской области: общая стоимость объекта оценивается в 130 млн рублей, компания вложила в строительство 80 млн.

Детский сад наряду со школой и несколькими спортивными объектами станет частью единого образовательного комплекса на территории войсковой части Хотилово-2.

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