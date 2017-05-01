Работа в деревне тяжёлая: лес-кормилец любит труд

Кирябинское, Башкирия, , 08:37 — REGNUM В деревне Кирябинка работа — это лес. Его валка по факту является санитарной чисткой. Деревья вырубают выборочно, освобождая место для роста молодых побегов. Затем сосны пилят, цилиндруют, ставят из них срубы, из берёз делают уголь, а из их коры — дёготь. Есть здесь место и творчеству — профессиональный скульптор Леонид Русаков уже много лет вырезает фигуры из дерева, и учит этому детей. О том, как люди работают с лесом — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Когда имеешь дело с лесом, без техники не обойтись. Некоторые грузовики в деревне до сих пор ездят только благодаря грамотному уходу, иногда способность завести автомобиль сродни шаманскому искусству, некоторым авто — более 50 лет.

Делать уголь — работа тяжёлая. И дышать трудно, и нагрузка на спину большая, и грязно, а значит топить баню нужно каждый день. В бочки закладывают берёзовые поленья, закрывают и сутки томят при высокой температуре, поддерживаемой встроенной с другой стороны печью. Александр Игнатов работает тут уже 5 лет. Признаётся, что работа трудная, особенно в его 59, но уже привык.

Виктор Адонин моложе, а потому даже в конце рабочего дня остаётся полон сил и даже весел. Может это возраст, а может просто характер такой. Испачканного углём лица, в отличии от стальных, он не стесняется, и с удовольствием показывает, как пилят брёвна, которые потом закладывают в бочки.

Дети после школы или детского сада иногда ждут, когда родители закончат работу. Помогают они даже не то, чтобы добровольно — скорее, вопреки желанию родителей, которые совсем не хотят, чтобы чадо запачкалось углём.

Рядом с угольными бочками — цилиндровочный цех. Дома из таких брёвен получаются гладкие, тёплые и красивые. Ещё один плюс — сруб потом можно достаточно легко и быстро собрать. Кроме того, внутреннюю отделку там делать проще — цилиндрованное бревно само по себе выглядит красиво, достаточно его минимально обработать.

Материалом для дегтярни является исключительно берёзовая кора. Её закидывают в глубокую яму, а дальше — всё по принципу самогонного аппарата. Дёготь, образуясь под воздействием высокой температуры, стекает в бочки, в самой последней он — самый чистый, а значит готов. Андрей Ткаченко не сетует на то, что работа тяжёлая, а скорее рад тому, что делает такойполезный для людей продукт. Но труд этот, конечно, нелёгкий: искры и пепел летят в лицо, обдаёт жаром, весь день в дыму.

Делать из дерева скульптуры — одновременно и труд, и искусство. Леонид Русаков всю жизнь занимается тем, что вырезает из брёвен гномов, медведей, ёжиков, коней и многое другое. Скульптуры с удовольствием покупают для парков и детских садов, люди ставят их во дворах. Требуется немало часов, чтобы превратить кусок дерева в медведя или шахматную фигуру, в помощь — топор, молоток, тиски, стамеска и, конечно, талант. Но это ещё не всё — коренной кирябинец Леонид Русаков 5 лет учился на скульптора в Челябинске. Своё дело он очень любит, и с удовольствием учит работать с деревом детей.

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