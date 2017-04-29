В Москве дан старт всероссийской общественной инициативе «Красная гвоздика»

Москва, , 15:50 — REGNUM В Москве, в Нескучном саду и в саду «Эрмитаж» волонтеры собрали и продемонстрировали участникам акции бумажные значки в виде цветка красной гвоздики, который стала символом зарождающейся традиции.

В местах проведения первой акции были расположены стенды, где любой имел возможность собственноручно изготовить значок, и получить подробную информацию о всероссийской инициативе и о работе фонда.

На средства от продажи значков, которая стартует 1 мая в российских сетях супермаркетов, газетных киосках и филиалах «Сбербанка», будут приобретаться лекарства, протезы, медицинское оборудование и другие жизненно необходимые вещи для ветеранов и участников боевых действий (ВОВ, Северный Кавказ, Афганистан, Сирия).