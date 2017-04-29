В Москве дан старт всероссийской общественной инициативе «Красная гвоздика»
На средства, вырученные в рамках общественной инициативы, будут приобретаться лекарства, протезы, медицинское оборудование и другие жизненно необходимые вещи для ветеранов и участников боевых действий
Москва, 29 апреля 2017, 15:50 — REGNUM В Москве, в Нескучном саду и в саду «Эрмитаж» волонтеры собрали и продемонстрировали участникам акции бумажные значки в виде цветка красной гвоздики, который стала символом зарождающейся традиции.В местах проведения первой акции были расположены стенды, где любой имел возможность собственноручно изготовить значок, и получить подробную информацию о всероссийской инициативе и о работе фонда.
На средства от продажи значков, которая стартует 1 мая в российских сетях супермаркетов, газетных киосках и филиалах «Сбербанка», будут приобретаться лекарства, протезы, медицинское оборудование и другие жизненно необходимые вещи для ветеранов и участников боевых действий (ВОВ, Северный Кавказ, Афганистан, Сирия).
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