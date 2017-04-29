Псковский общегородской субботник перенесли из-за непогоды
В городе — проливные дожди
Псков, 29 апреля 2017, 15:47 — REGNUM В Пскове из-за неблагоприятных погодных условий перенесли намеченный на сегодня, 29 апреля, единый день уборки города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, о новой дате проведения общегородского субботника сообщал дополнительно.
Предполагалось, что на субботник выйдут сотрудники городской и областной администраций, муниципальных учреждений и предприятий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Пскова заявляли о намерениях привести город в порядок к 1 мая.
Читайте ранее в этом сюжете: Единый день уборки: Псков выйдет на массовый субботник
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