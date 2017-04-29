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Врио Главы Карелии принял участие в субботнике в Новой Вилге

Общество

Инициатором участия врио Главы республики в субботнике в Новой Вилге стал местный житель, молодой общественный активист

Артур Парфенчиков сажает деревья
Иллюстрация: Gov.karelia.ru
Артур Парфенчиков сажает деревья

Петрозаводск, 29 апреля 2017, 15:41 — REGNUM  Артур Парфенчиков принял участие в субботнике в сельском поселении Новая Вилга Прионежского муниципального района, ответив на призыв общественного активиста Кирилла Няппинена. В субботнике по озеленению территории центральной части поселка Новая Вилга, помимо врио Главы Карелии, приняли участие глава Прионежского района Алексей Лучин, глава администрации района Юрий Кузьмин, глава Нововилговского сельского поселения Людмила Елисеева, депутаты местного Совета, представители общественности, ветераны, молодежь и школьники.

Общественный активист Кирилл Няппинен связался с врио Главы региона в социальных сетях и попросил содействия в приобретении саженцев деревьев и кустарника для благоустройства центральной части поселка. Артур Парфенчиков немедленно откликнулся на просьбу о помощи.

«Врио Главы республики легко доступен в социальных сетях, это избавило нас от долгой бумажной переписки, как это нередко бывало раньше, — отметил во время субботника Кирилл Няппинен, — Это очень доступная форма общения с населением, мы ее приветствуем, так как многие вопросы можно решать оперативно».

Далее представители администрации связались с руководством ПетрГУ, в чьем распоряжении находится замечательный Ботанический сад. Около 100 саженцев кустарника и деревьев были приобретены при материальной помощи карельского отделения партии «Единая Россия».

Участвуя в субботнике в Новой Вилге и общаясь с местным населением, врио Главы региона отметил, что искренне приветствует такую инициативу с мест.

«Благоустройство и озеленение территорий сельских поселений, как правило, не требуют вложения значительных средств, главными факторами при этом остаются инициатива, активность и неравнодушие местного населения к тем местам, где они проживают, — отметил Артур Парфенчиков, — На субботнике много молодежи и детей, это правильно, старшее поколение может научить патриотическому отношению к малой родине, а с этим приходит любовь к нашей большой, замечательной стране».

Как отметили глава Нововилговского сельского поселения Людмила Елисеева и Кирилл Няппинен, 29 апреля на субботник в поселке вышло около 300 человек. Школьники и педагоги благоустраивали прилегающие к учебным учреждениям территории, местные жители убирались на дворовых территориях.

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