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В Кремлевском сквере Рязани прошел субботник: собрали три машины мусора

Общество

Массовые субботники прошли по всей Рязанской области

Советский плакат
Советский плакат

Рязань, 29 апреля 2017, 15:35 — REGNUM  В Кремлевском сквере Рязани жители, вышедшие на субботник, собрали три машины мусора. Вместе с жителями в уборке участвовал временно исполняющий обязанности главы области Николай Любимов, а также первые лица города и чиновники правительства региона. Уборка прошла в рамках всероссийского экологического субботника.

Уборка заняла несколько часов. Как сообщает «Рязанский городской сайт», многие жители пришли на субботник целыми семьями. Кроме того, к работе мог присоединиться любой прохожий: перчатки, грабли и мусорные мешки можно было получить тут же.

Всего в городе прошло примерно 250 субботников.

Ранее сообщалось, что готовность принять участие в субботниках высказали 1,7 тысячи жителей города — сотрудники госучреждений, коммерческих предприятий, органов власти, а также школьники, студенты и другие горожане. Однако, скорее всего, число пришедших оказалось гораздо выше.

ИА REGNUM отмечает, что также субботники прошли и районах области. Центральной площадкой должен был стать Рязанский район, где планировалось привести в порядок прибрежную зону озер Ласковое и Черненькое. Также масштабная уборка планировалась на туристическом маршруте «Тропа Паустовского».

29 апреля субботники прошли по всей России. Цель мероприятия — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах, повысить экологическую ответственность населения.

В рамках всероссийской акции прошли мероприятия по очистке от бытового мусора береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов, а также акции по высадке деревьев.

К примеру, в селе Пушкарное Белгородской области активисты студенческих отрядов привели в порядок памятник неизвестному летчику и территорию, прилегающую к нему. В акции приняли участие 30 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Вечная память: под Белгородом привели в порядок могилу неизвестного летчика

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