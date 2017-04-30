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Среди зноя и пыли мы с Будённым ходили на рысях на большие дела...

Общество

25 апреля 1883 года родился герой Гражданской войны Семён Будённый

С.М. Будённый принимает парад. 1947
С.М. Будённый принимает парад. 1947

Ростов-на-Дону, 30 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  Великий советский кавалерист, который сумел собрать Первую конную армию, подготовив умелых всадников из необученных красногвардейцев, Семен Будённый прославил Советские Вооруженные Силы в мировом масштабе. О его жизни рассказывает статья корреспондента ИА REGNUM Елены Ковачич.

Военная служба Семена Будённого началась еще в царской армии на Дальнем Востоке в драгунском полку, участвовал в Русско-японской войне 1904−1905 гг. Как лучший кавалерист полка был отправлен в Петербург в офицерскую кавалерийскую школу. В Первую мировую войну стал унтер-офицером, получив 4 Георгиевских креста за отвагу. После Октябрьской революции талант Будённого-полководца развернулся в полную силу; его революционный конный отряд бил Врангеля и Деникина на Дону. Из этого небольшого войскового соединения позже родилась легендарная Первая конная армия, командующим которой Будённый стал в ноябре 1919 года.

В Великой Отечественной кавалерия, уступив место танкам, отошла на вспомогательные позиции. Но Семён Будённый занимал важные должности в составе Верховного командования, был главкомом Северо-Кавказского направления и командующим Северо-Кавказским фронтом весной и летом 1942 года.

«Такая армия, которую мы с вами создали, выковали, выпестовали, — такая армия способна защищать мир, — заявил в одном из выступлений Буденный. — Мы все с вами, вся партия, товарищ Ленин, весь народ, создали такие Вооруженные Силы. И это оказалась такая сила, о которую разбились все волны контрреволюции».

Подробности читайте в статье: «Врождённый кавалерист-начальник»

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