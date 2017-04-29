Суббота, 29 Апреля 2017 года
16:34:57 МСК

На субботник в Петербурге под проливным дождем вышло более 210 тыс. человек

Общество

В рамках общегородского субботника проходила акция «Мы за чистый город!»

На субботнике в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Gov.spb.ru
На субботнике в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля 2017, 15:19 — REGNUM  В общегородском субботнике 29 апреля в Санкт-Петербурге приняло участие более 210 тысяч горожан, сообщил комитет по благоустройству Северной столицы. Напомним, ранее назначенный на 22 апреля, субботник пришлось перенести на неделю из-за затянувшихся холодов. Однако и сегодня погода оказалась неблагоприятной для нахождения на улице: температура упала почти до нуля градусов, идет дождь с мокрым снегом и сильным ветром.

Среди тех, кто, вопреки погоде, вышел навести порядок на улицах, во дворах и парках, было около 83 тысяч работников различных предприятий и организаций, порядка 64 тысяч школьников, более 20 тысяч студентов, около 9 тысяч военнослужащих, курсантов и кадетов. Профессионалы — дорожные и садово-парковые предприятия — вывели на уборку улиц и зеленых зон около 900 единиц техники.

В инициативном порядке на субботник вышли около 15 тысяч местных жителей. Для работы неравнодушных горожан было определено более 750 участков, для вышедших на субботник был подготовлен необходимый инвентарь.

«Участники субботника собирали с газонов прошлогоднюю листву, убирали и вывозили мусор, ремонтировали и красили ограждения и т.д. Во всех районах прошли квесты, концерты и флешмобы, специальные экологические акции», — отметили в комитете по благоустройству.

В субботнике приняли участие более 6,5 тысяч госслужащих, в том числе сотрудники отраслевых и территориальных подразделений городской администрации. Так, например, сотрудники комитета по благоустройству работали на уборке Приморского парка Победы. Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга провел акцию «Экодесант на Балтике», с участием производственных предприятий города, на пляже «Морские дубки» в поселке Лисий Нос.

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Анна Титоренко, сотрудники ведомства провели субботник на особо охраняемой природной территории «Елагин остров». В ходе акции чиновники наводили порядок и собирали листья, пролежавшие под снегом с прошлой осени. Было собрано более двухсот больших мешков.

По словам Титоренко, городские предприятия откликнулись на предложение участвовать в субботнике. «Например, сотрудники Северо-Западной ТЭЦ не только участвовали в уборке северного побережья Невской губы, но и изготовили скворечники», — отметила пресс-секретарь.

Масштабная экологическая акция «Мы за чистый город!» прошла сегодня в рамках городского Дня благоустройства во всех районах Санкт-Петербурга, в том числе, в одном из любимых мест отдыха горожан — в районе Суздальских озер. В этой акции участвовали школьники, студенты и представители общественных организаций.

Анна Титоренко также рассказала, что неделю назад, в прошлые выходные, была организована акция по уборке прибрежной территории острова Котлин (Кронштадтский район), в которой, вместе с российскими волонтерами, приняли участие финские и эстонские экологи. Сегодня аналогичная акция проходит в Финляндии и Эстонии.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил сегодня Приморский парк Победы (Крестовский остров), где принял участие в весенней уборке территории и высадке елей. Вместе с градоначальником в субботнике приняли участие члены правительства города и сотрудники садово-паркового предприятия «Приморское».

Как ожидается, в парках и скверах Петербурга 29 апреля будет высажено более 5 тысяч деревьев, почти 125 тысяч кустарников и 400 тысяч первых цветов.

Читайте ранее в этом сюжете: Субботник в Петербурге пройдет с флешмобами, концертами и чаепитиями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Субботники
Главное сегодня
NB!
29.04.17
Василий ВладимирскийСовременный оракул — толстый, желчный и брюзгливый
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
29.04.17
Станислав ТарасовРусские следы на востоке Турции
МоскваРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
29.04.17
Сергей ГуркинВеликий мусорный путь: Украина в зеркале мусорной проблемы
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
29.04.17
Владимир Добрынин СМИ ЕС: «С наскока Америку великой не сделать»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.04.17
Солдаты и матросы — против травли Ленина
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
29.04.17
«Апрельская война в Нагорном Карабахе поставила Азербайджан в тупик»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.04.17
Марина КаширскаяКак это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже
ВоронежРоссия День Победы Общество
NB!
29.04.17
Евросоюз не будет «бесплатно кормить» Британию после Brexit — Минфин ФРГ
БерлинГермания Выход Великобритании из Евросоюза Экономика
NB!
29.04.17
Киргизские бедняки оплачивают счастье чиновников
БишкекКиргизия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Выборы во Франции: шанс на обновление будет упущен?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Свалка на Украине примет ядерные отходы. После освоения денег
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
Парламентаризм Грузии открыл врата надежды
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
Оправдает ли ожидания новый интернет-проект об искусстве?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
29.04.17
Петербургский аэропорт: как собака на сене
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
29.04.17
КНДР провела испытание баллистической ракеты
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
29.04.17
Выборы президента Франции: «золотой мальчик» против «винтовки»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
29.04.17
В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”
КишинёвМолдавия День Победы Общество
NB!
29.04.17
СМИ узнали о содержании «тайного разговора» Путина и Порошенко
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Freedom House: журналисты ИА REGNUM задержаны незаконно
МинскБелоруссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.04.17
Севак МирабянХристианство – ответ на неприятные вопросы
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
28.04.17
Андрей АрешевКарабах: факторы сдерживания военной эскалации в исторической ретроспективе
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
28.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего — II
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
ещё главное