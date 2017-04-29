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Калужскую правозащитницу снова хотят судить за помощь украинским беженцам

Общество

Ранее Татьяну Котляр амнистировали в связи с 70-летием Победы, но повторная амнистия уже невозможна

Обнинск, Калужская область, 29 апреля 2017, 14:57 — REGNUM  Семь томов насчитывает новое уголовное дело в отношении известной калужской правозащитницы из Обнинска Татьяны Котляр, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

На этот раз правоохранители обвиняют Котляр по ст. 322.3 УК РФ за фиктивную регистрацию иностранцев. В подавляющем большинстве это семьи беженцев с Украины — правозащитница «приютила» 176 человек.

В 2015 году Татьяну Котляр уже судили за аналогичное преступление. Тогда правозащитницу амнистировали в связи с 70-летием Победы. Однако теперь повторная амнистия уже невозможна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у беженцев с Украины и в том, числе из Донецка и Луганска, нет по определению принимающей стороны, без этого же легализация невозможна. По закону эти люди, прежде чем подать документы на оформление российского гражданства, должны зарегистрироваться по месту жительства. В подавляющем большинстве случаев владельцы жилья, которое арендуют мигранты, отказывают им в регистрации. Переселенцы знают: в Обнинске есть два выхода из этой ситуации. Первый — купить регистрацию на «черном» рынке, она стоит 20−30 тысяч рублей. Второй — обратиться за помощью к Татьяне Котляр. Правозащитница вынуждена нарушать закон, чтобы помогать людям.

По мнению Котляр, существующий закон несправедлив. Ведь без постановки на учет беженцы лишаются права на бесплатное медицинское обслуживание, не могут легально устроиться на работу и так далее. Правозащитница считает, что в подобных случаях мигрантов надо хотя бы регистрировать по адресу местных администраций. Однако власти на это идут крайне неохотно.

Кстати, еще в 2015 году Татьяна Котляр из калужского Обнинска была названа Московской Хельсинской группой лучшим правозащитникам страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские правоохранители вновь воюют с местной правозащитницей

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Миграция, гражданство, паспортизация
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