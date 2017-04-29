Сергей Собянин принял участие во втором общегородском субботнике в Москве

Москва, , 14:03 — REGNUM «Сегодня полтора миллиона человек вышли на субботник. Москвичи убирают парки, скверы, дворы, улицы. Так что, я думаю, после субботника город будет еще краше и комфортнее», — сказал Сергей Собянин, общаясь с москвичами, и поблагодарил вышедших на субботник за заботу о своем городе.

На приведение в порядок Москвы после зимы вышли горожане различных возрастов и профессий, школьники и студенты, работники жилищно-коммунальной сферы и городских предприятий. Все участники обеспечивались необходимым инвентарем и посадочным материалом.

Субботник 29 апреля стал вторым этой весной, первый проводился 8 апреля. Тогда заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в нем принимали участие более 1 млн горожан, использовалось 8,2 тыс. единиц различной техники.