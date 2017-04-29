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«Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк России» будут сотрудничать

Общество

Соглашение было подписано в ходе обучения добровольцев «Бессмертного полка России» в Москве

Москва, 29 апреля 2017, 13:52 — REGNUM  Во время обучения добровольцы «Бессмертного полка России» узнали об основах организации массовых мероприятий, функциях волонтерского сопровождения шествия, разделились на команды и познакомились с другими участниками. Тренинги и мастер-классы провели члены Центрального штаба «Волонтеров Победы» и эксперты в области добровольчества.

В одной только Москве к организации шествия «Бессмертный полк» планируется привлечь порядка 2,5 тысяч юных волонтеров. Молодые люди и девушки будут сопровождать ветеранов, помогать участникам ориентироваться по маршруту движения.

«Также будут особенные ребята. Это волонтеры-медики. Они будут помогать тем, кому стало не очень хорошо по состоянию здоровья во время акции», — отметила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Всего в организации акций «Бессмертный полк» во всех регионах РФ в День победы, 9 мая примут участие более 50 тысяч добровольцев.

«Наше движение полностью возьмет на себя подбор, обучение и координацию добровольцев главного народного шествия страны», — подчеркнула Ольга Амельченко.

«А в будущем, в рамках подписанного меморандума, после 9 мая, также планируется сотрудничество с «Бессмертным полком России» в сфере патриотического воспитания молодежи», — отметила Ольга Амельченкова в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между «Волонтерами Победы» и «Бессмертным полком».

Напомним, «Бессмертный полк России» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Название акции появилось четыре года назад — уже спустя год «Бессмертный полк» распространился на 120 российских городов.

В 2014 году патриотическая акция стала по-настоящему международной: на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители уже 500 городов в семи странах.

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«Бессмертный полк»
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