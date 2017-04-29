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Ивановская область присоединилась к субботнику «Зеленая Весна»

Общество

Глава региона высадил плакучие ивы на набережной реки Уводь

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Губернатор Павел Коньков участвует в экологическом субботнике
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Павел Коньков участвует в экологическом субботнике

Иваново, 29 апреля 2017, 13:15 — REGNUM  Масштабный общеобластной субботник проходит в Ивановской области 29 апреля — в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

По данным областного департамента природных ресурсов и экологии, субботник проводится на особо охраняемых природных территориях, в местах массового отдыха жителей. В Иванове, в частности, приводят в порядок Парк культуры и отдыха имени В.Я. Степанова, парк «Харинка», Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года и аллею по ул. Фролова, территорию в районе мемориала Красная Талка.

Работы начались с раннего утра — жители вышли на улицы, чтобы привести в порядок и свои дворы, и прилегающие территории, высадить деревья.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, заместители председателя регионального правительства, председатель Ивоблдумы Виктор Смирнов, депутат Государственной Думы Алексей Хохлов, глава города Иваново Владимир Шарыпов утром 29 апреля высадили плакучие ивы на набережной реки Уводь в Иванове (Сухово-Дерябихский микрорайон).

«Для нашей климатической полосы субботник — вещь необходимая, нужно убрать мусор, накопившийся за зиму, к тому же весна — подходящее время для посадки деревьев. Ну и конечно, весенний субботник — день хорошего настроения, когда мы собираемся все вместе, чтобы сделать чище и краше свои поселки, города, свой регион», — отметил Павел Коньков.

Губернатор напомнил, что высадка саженцев и работа по благоустройству парковых зон является одним из элементов работы, которая в объявленный президентом РФ Год экологии активно проводится в регионе.

Отметим, что субботник проводится по всему региону: областным департаментом ЖКХ совместно с администрациями муниципальных образований сформирован перечень объектов для уборки и благоустройства. Инвентарем для работы всех желающих обеспечивают администрации муниципальных образований. По заявкам участников субботника будет организован вывоз собранного мусора.

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