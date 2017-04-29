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Вечная память: Белгородские студенты убрали могилу неизвестного летчика

Общество

Студенты взяли шефство над могилой погибшего героя еще в советские годы, и с тех пор передают эстафету следующим поколениям

Белгород, 29 апреля 2017, 12:52 — REGNUM  Памятник неизвестному летчику, а также прилегающую к нему лесопарковую территорию в селе Пушкарное Белгородской области привели в порядок сегодня, 29 апреля, активисты студенческих отрядов региона. Акция прошла в рамках общероссийского Экологического субботника, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник штаба ССО БГТУ им. В.Г. Шухова, руководитель Белгородского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Андрей Ватулин, акция является ежегодной, в ней приняли участие 30 человек — все они активисты студенческих отрядов и студенты разных белгородских вузов.

В этом году памятник и территорию вокруг него приводили в порядок в два этапа. 28 апреля студенты подготовили территорию к уборке, отремонтировали лестницу и покрасили оградку памятника. А сегодня, 29 апреля, занялись уборкой мусора и листвы.

Как рассказал Ватулин, студенческие отряды шествуют над этим памятником уже много лет. Его история началась еще в 1980-х годах — тогда студенты БГТИ им. Шухова (сейчас — БГТУ им. Шухова) нашли заброшенную могилу.

О советском летчике, который похоронен в этой могиле, известно не много: самолет, в котором находился герой, был сбит врагами в августе 1943 года и упал в селе Пушкарное. Он сразу взорвался. Летчик погиб, огонь повредил и все документы, которые позволили бы установить его личность. Известно только, что погибший был в звании старшего лейтенанта.

«Силами университета здесь был возведен памятник. С тех пор бойцы студенческих отрядов — тогда БГТИ им. Шухова, а сейчас движение студенческих отрядов — шефствуют над ним. Каждый год, ко всем памятным датам, возлагаем цветы, венки к памятнику и проводим регулярную уборку — не только весной, но и летом, осенью, зимой», — рассказал Андрей Ватулин.

В 2014 году, рассказал собеседник агентства, силами студенческого строительного отряда «Технолог» совместно с БГТУ имени Щухова памятник отреставрировали: была построена кирпичная оградка, установлена лестница. Поскольку памятник находится в лесопарковой зоне, студенты обустроили еще и тропу к нему — также для удобства жителей.

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