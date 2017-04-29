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В Перми молодежь вышла на экологический субботник

Общество

Свою акцию молодые люди приурочили ко Дню особо охраняемой природной территории местного значения

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Субботник в студенческом городке микрорайона Липовая гора
Иллюстрация: Юлия Гришина
Субботник в студенческом городке микрорайона Липовая гора

Пермь, 29 апреля 2017, 12:38 — REGNUM  В Перми активисты местного отделения Российского союза сельской молодежи и студенты сельхозакадемии 29 апреля вышли на экологический субботник. Генеральная уборка прошла в студенческом городке микрорайона Липовая гора. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель пермского регионального отделения РССМ Алексей Блюмин, на территории Ленинской горы на въезде в Пермь со стороны Екатеринбурга скопилось много мусора. Собрано в общей сложности 300 больших пакетов фантиков, стеклянных и пластиковых бутылок.

28 апреля — День когда особо охраняемой природной территории местного значения города Перми. В 2017 году охраняемым ландшафтам Черняевский лес, Закамский бор, Липовая гора исполняется 35 лет. В связи с этим 29 апреля субботник приурочен именно к этому дню на территории Липовой горы.

Данный охраняемый ландшафт представляет собой реликтовый комплекс растительности, где возраст деревьев достигает 200 лет. На территории можно увидеть сосну, пихту, напоминающую кипарис и довольно редкое в Прикамье дерево — вяз.

В экологическом субботнике приняло участие 50 человек, это число и заявлялось. Все явились в добровольном порядке, поскольку от этих молодых людей и исходила инициатива и желание сделать город чище.

Стоит отметить, что в краевом центре сегодня, 29 апреля, проходит общегородской субботник. Мэрия помогла студентам вывезти собранный мусор на спецполигон, а вуз обеспечил инвентарем. По словам Блюмина, с приходом весны активисты РССМ стараются ежегодно организовывать субботник. Так, в 2016 году уборке подверглись улицы Перми в районе эспланады.

Добавим, что 29 апреля экологический субботник проходит во всех регионах России. Участники преследуют благую цель — улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах, повысить экологическую ответственность населения.

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