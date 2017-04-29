Интернет-энциклопедия «Википедия» заблокированан в Турции

Анкара, , 11:37 — REGNUM Власти Турции заблокировали доступ для граждан страны к ресурсам интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сегодня, 29 апреля, пишет газета Hurriyet со ссылкой на решение Совета по информационным технологиям и связи.

Сообщается, что Совет провел техническую и юридическую оценку информационных технологий используемых в интернет-энциклопедии «Википедия». По результатам экспертизы было принято решение применить административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля.

При этом Совета по информационным технологиям и связи ссылается на закон 5651.

Конкретные причины, которые побудили турецкие власти заблокировать «Википедию», не сообщаются.

Напомним, турецкий закон 5651 — это закон «О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере». Этот закон активно критикует оставшаяся в Турции оппозиция, так как он нарушает свободу слова и серьезно ограничивает право граждан на доступ к информации.