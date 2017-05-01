«Села Южного Урала умирают, но мы держимся из последних сил»

Челябинск, , 07:47 — REGNUM Небольшие сельские фермерские хозяйства, занимающиеся производством молока, работают на грани рентабельности и, похоже, доживают последние годы. Среди работников молочной фермы, расположенной в 30 км от Челябинска, царит тревога и неопределённость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На небольшой по нынешним меркам молочной ферме, расположенной в Сосновском районе Челябинской области, неподалеку от села Долгодеревенского, работают порядка 15 человек. Пять доярок, примерно столько же скотников, механик, электрик и наладчик оборудования, а также руководство — управляющая, ее помощники и бухгалтер. Главные на ферме, это конечно, коровы, их в каждой стайке чуть больше 200 голов.

Под одной крышей с буренками размещаются около шести лошадей. Они нужны для летнего выпаса.

Тут же свой «телячий детский сад», в нем пребывают на откорме около десятка телят, оставленных после отелов.

Рабочий день доярки начинается в 4:30 утра. Необходимо прийти на ферму и вначале вычистить кормушки от остатков кормов, а также пол помещения от помета. Работа вручную, ферма небольшая, минимум механизации. После этого разносится корм. Как правило это сено, утром или вечером бывает «мешанка» из комбикормов, овощи и другие корма.

После уборки пол посыпается опилками, для удобства последующей уборки и для того, чтобы коровы после употребления кормов, ложились на относительно лучшую подстилку.

Затем наступает время доения. Дойка занимает относительно немного времени, особенно дневная, которая начинается в 12 часов. Молока с дневной дойки мало, но если доить лишь два раза, коровы — сбавляют. Больше всего молоко коровы дают в утреннюю дойку. Вечером в 20:00 молоко больше, чем днем, но меньше, чем утром.

По словам доярки Ирины, она знает имя каждой из 70 буренок, находящихся в ее ведении. «Когда подходишь, называешь ее имя, у всех разное, каждая реагирует», — говорит Ирина. Спрашиваем — как? «Уши навострит, замрет, жевать перестанет», — отвечает Ирина.

Среди коров, по словам доярки, не много, но встречаются «с характером». Например, у нее таких две. «Когда подключаешь доильный аппарат, то от них не отойти, — могут сбросить, и тогда нужно будет заново вымя протирать и аппарат пристраивать», пояснила Ирина.

Вода в лотки подается постоянно, однако молодняк приходится поить вручную, надавливая на клапан, который открывает подачу воды. Сами телята еще глупы и не могут сообразить, что для того, чтобы напиться, нужно мордой надавить на клапан в поилке.

В разговорах женщин большего всего беспокоит отсутствие перспективы. Это особо остро ощущается, когда выясняется, что никто из детей не только работников фермы, но и поселка, категорически не хотят оставаться в поселке, а собираются уехать в город.

В настоящее время в поселке осталось около тысячи жителей. Многие работают в соседних населенных пунктах, или в городе, в Челябинске. Причем, у большинства, заработки на выездах ничуть не больше, чем получают на молочной ферме, примерно около 15 тыс. рублей, однако приходится тратиться на дорогу и временем, и деньгами.

В округе, по словам женщин работы мало, села умирают. В самом поселке раньше было больше 1000 голов, за постперестроечное время поголовье сократилось в пять раз. Вслед за сокращением рабочих мест, сокращается социальная инфраструктура, а затем люди постепенно уезжают.

Невольно разговор зашел о сравнении советского времени с нынешним. Враз собеседницы оживились, и стали наперебой говорить о надежности, уверенности в завтрашнем дне, об ощущении развития, и как следствия, понимания, что завтра будет лучше чем вчера. Но в то же время, одна из участниц беседы сказала, что все же ей сейчас лучше, жить мол она стала, по ее ощущениям богаче, и разную колбасу купить можно, и фрукты, и конфеты и многое другое, что раньше позволить себе не могла, а в советское время мол дефицит был. Но ей тут же возражают, указывая на возможности образования, здравоохранения, о возможности отдыха на курортах и прочее. В общем мнения разделились. Но общее выражалось в озабоченности и чувстве тревоги за перспективы поселка, работы, будущего.

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