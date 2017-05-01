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«Села Южного Урала умирают, но мы держимся из последних сил»

Общество

Главная беда сельских поселений — отток молодежи

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Скотину нужно и накормить, и напоить
© ИА REGNUM
Скотину нужно и накормить, и напоить

Челябинск, 1 мая 2017, 07:47 — REGNUM  Небольшие сельские фермерские хозяйства, занимающиеся производством молока, работают на грани рентабельности и, похоже, доживают последние годы. Среди работников молочной фермы, расположенной в 30 км от Челябинска, царит тревога и неопределённость, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Здание молочной фермы
© ИА REGNUM
Здание молочной фермы
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Трактор — надёжный помощник
© ИА REGNUM
Трактор — надёжный помощник

На небольшой по нынешним меркам молочной ферме, расположенной в Сосновском районе Челябинской области, неподалеку от села Долгодеревенского, работают порядка 15 человек. Пять доярок, примерно столько же скотников, механик, электрик и наладчик оборудования, а также руководство — управляющая, ее помощники и бухгалтер. Главные на ферме, это конечно, коровы, их в каждой стайке чуть больше 200 голов.

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Главные на ферме
© ИА REGNUM
Главные на ферме

Под одной крышей с буренками размещаются около шести лошадей. Они нужны для летнего выпаса.

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Лошади для выпаса
© ИА REGNUM
Лошади для выпаса

Тут же свой «телячий детский сад», в нем пребывают на откорме около десятка телят, оставленных после отелов.

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Телята, молодняк
© ИА REGNUM
Телята, молодняк

Рабочий день доярки начинается в 4:30 утра. Необходимо прийти на ферму и вначале вычистить кормушки от остатков кормов, а также пол помещения от помета. Работа вручную, ферма небольшая, минимум механизации. После этого разносится корм. Как правило это сено, утром или вечером бывает «мешанка» из комбикормов, овощи и другие корма.

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Работы на ферме хватает
© ИА REGNUM
Работы на ферме хватает
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Наташа
© ИА REGNUM
Наташа
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Иногда сено сверху посыпают солью и мелом, которые находятся в специальных емкостях
© ИА REGNUM
Иногда сено сверху посыпают солью и мелом, которые находятся в специальных емкостях
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Соль и мел в кадках
© ИА REGNUM
Соль и мел в кадках

После уборки пол посыпается опилками, для удобства последующей уборки и для того, чтобы коровы после употребления кормов, ложились на относительно лучшую подстилку.

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Люба Изотова за работой
© ИА REGNUM
Люба Изотова за работой
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Люба разносит опилки
© ИА REGNUM
Люба разносит опилки

Затем наступает время доения. Дойка занимает относительно немного времени, особенно дневная, которая начинается в 12 часов. Молока с дневной дойки мало, но если доить лишь два раза, коровы — сбавляют. Больше всего молоко коровы дают в утреннюю дойку. Вечером в 20:00 молоко больше, чем днем, но меньше, чем утром.

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Ирина и Наташа на обеденной дойке коров
© ИА REGNUM
Ирина и Наташа на обеденной дойке коров
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Пора доить подопечных
© ИА REGNUM
Пора доить подопечных

По словам доярки Ирины, она знает имя каждой из 70 буренок, находящихся в ее ведении. «Когда подходишь, называешь ее имя, у всех разное, каждая реагирует», — говорит Ирина. Спрашиваем — как? «Уши навострит, замрет, жевать перестанет», — отвечает Ирина.

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Заинтересованно смотрит на фотографа
© ИА REGNUM
Заинтересованно смотрит на фотографа

Среди коров, по словам доярки, не много, но встречаются «с характером». Например, у нее таких две. «Когда подключаешь доильный аппарат, то от них не отойти, — могут сбросить, и тогда нужно будет заново вымя протирать и аппарат пристраивать», пояснила Ирина.

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В ожидании дойки
© ИА REGNUM
В ожидании дойки
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Людмила
© ИА REGNUM
Людмила

Вода в лотки подается постоянно, однако молодняк приходится поить вручную, надавливая на клапан, который открывает подачу воды. Сами телята еще глупы и не могут сообразить, что для того, чтобы напиться, нужно мордой надавить на клапан в поилке.

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Как напоить телёнка
© ИА REGNUM
Как напоить телёнка

В разговорах женщин большего всего беспокоит отсутствие перспективы. Это особо остро ощущается, когда выясняется, что никто из детей не только работников фермы, но и поселка, категорически не хотят оставаться в поселке, а собираются уехать в город.

В настоящее время в поселке осталось около тысячи жителей. Многие работают в соседних населенных пунктах, или в городе, в Челябинске. Причем, у большинства, заработки на выездах ничуть не больше, чем получают на молочной ферме, примерно около 15 тыс. рублей, однако приходится тратиться на дорогу и временем, и деньгами.

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Наташа на рабочем посту
© ИА REGNUM
Наташа на рабочем посту

В округе, по словам женщин работы мало, села умирают. В самом поселке раньше было больше 1000 голов, за постперестроечное время поголовье сократилось в пять раз. Вслед за сокращением рабочих мест, сокращается социальная инфраструктура, а затем люди постепенно уезжают.

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Емкость под молоко
© ИА REGNUM
Емкость под молоко
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Для свежего молока
© ИА REGNUM
Для свежего молока

Невольно разговор зашел о сравнении советского времени с нынешним. Враз собеседницы оживились, и стали наперебой говорить о надежности, уверенности в завтрашнем дне, об ощущении развития, и как следствия, понимания, что завтра будет лучше чем вчера. Но в то же время, одна из участниц беседы сказала, что все же ей сейчас лучше, жить мол она стала, по ее ощущениям богаче, и разную колбасу купить можно, и фрукты, и конфеты и многое другое, что раньше позволить себе не могла, а в советское время мол дефицит был. Но ей тут же возражают, указывая на возможности образования, здравоохранения, о возможности отдыха на курортах и прочее. В общем мнения разделились. Но общее выражалось в озабоченности и чувстве тревоги за перспективы поселка, работы, будущего.

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