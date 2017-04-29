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Россия за сутки провела восемь гуманитарных акций в Сирии

Общество

Жителям сирийских провинций Алеппо, Латакия и Деръа передано 6,7 тонны гуманитарной помощи

Москва, 29 апреля 2017, 06:04 — REGNUM  Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 28 апреля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Аль-Суккари, Аль-Акрамия, Сулеймания, Хамидия, Хайдария и Карм Аль Додо — жителям было передано 2285 порций горячей еды и хлеб.

Ещё 850 порций горячей еды передано жителям населённых пунктов Скубин (провинция Латакия) и Эль-Куния (провинция Деръа).

Сообщается, что общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 6,7 тонны. Всего за сутки гуманитарную помощь получили 3135 человек.

«В течение суток ООН и партнеры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся», — говорится также в сообщении.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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