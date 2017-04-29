Мексика легализует марихуану

Мехико, , 05:43 — REGNUM Нижняя палата парламента Мексики проголосовала за законопроект, разрешающий выращивание и использование марихуаны в медицинских целях, передает Associated Press.

Законопроект, направленный на «разработку государственной политики по регулированию медицинского применения растения и его производных», был одобрен 374 голосами против семи.

Согласно предлагаемой инициативе, в Мексике будет возможно назначение марихуаны и ее производных «по медицинским показателям», а также выращивание плантаций конопли «в медицинских и научных целях».

Законопроект уже был одобрен сенатом в декабре 2016 года. Для окончательной легализации «медицинского» и «научного» выращивания марихуаны в Мексике осталась формальность — подпись президента Энрике Пенья Ньето, который и внес законопроект на рассмотрение парламента.

Стоит отметить, что в 2016 году власти Мексики уже декриминализовали выращивание небольшого количества конопли «в личных целях».

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