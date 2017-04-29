В Германии арестованы наркоторговцы из Японии и США
Один участник банды находится в бегах
Франкфурт-на-Майне, Германия, 29 апреля 2017, 04:33 — REGNUM Полиция Германии задержала по подозрению в торговле наркотическими средствами через интернет двоих граждан Японии и одного гражданина США, передает Associated Press.
Согласно заявлению полиции Франкфурта-на-Майне, в результате спецоперации были арестованы 43-летний гражданин Японии, 40-летняя гражданка Японии и 39-летний гражданин США, причастные к торговле наркотиками на миллионы евро.
Сообщается, что подозреваемые были частью банды, которая продавала кокаин, каннабис и экстази в «даркнете» — сегменте интернета, которые не виден без специального программного обеспечения.
С 2012 года наркоторговцы получили от продажи наркотиков онлайн с сентября 2012 года по меньшей мере €2,3 млн евро ($2,51 млн). Еще один установленный участник банды, 38-летняя гражданка Японии, в настоящий момент находится в бегах.
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