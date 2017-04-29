В Мьянме буддисты потребовали закрытия мусульманских школ
Радикальные буддистские активисты замотали цепями двери медресе
Янгон, Мьянма, 29 апреля 2017, 04:01 — REGNUM В Мьянме прошла акция протеста буддистов с требованием закрытия двух медресе в Янгоне, передает Associated Press. Несколько десятков человек, в том числе буддистских монахов, собрались у мусульманских школ и отказались уходить, пока медресе не будут закрыты. Протестующие осаждали здания три часа.В итоге полиция позволила буддистам связать двери одной из школ цепями, после чего протестующие разошлись. Будет ли это означать последующее официальное закрытие медресе, неизвестно.
Мусульманская община Янгона выступила с протестом в связи с действиями радикальных буддистских активистов.
«То, что произошло сегодня, было очень печально, — заявил Тин Шве, лидер общины. — Они издевались над нашей религией. Эта школа была построена много лет назад, все наши поколения заботились о ней».
Напряженность между буддистским большинством и мусульманским меньшинством в Мьянме обострилась после событий в штате Ракхайн, куда осенью 2016 года для подавления беспорядков мусульманской народности рохинья были введены правительственные войска.
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