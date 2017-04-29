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В Мьянме буддисты потребовали закрытия мусульманских школ

Общество

Радикальные буддистские активисты замотали цепями двери медресе

Янгон, Мьянма, 29 апреля 2017, 04:01 — REGNUM  В Мьянме прошла акция протеста буддистов с требованием закрытия двух медресе в Янгоне, передает Associated Press. Несколько десятков человек, в том числе буддистских монахов, собрались у мусульманских школ и отказались уходить, пока медресе не будут закрыты. Протестующие осаждали здания три часа.

В итоге полиция позволила буддистам связать двери одной из школ цепями, после чего протестующие разошлись. Будет ли это означать последующее официальное закрытие медресе, неизвестно.

Мусульманская община Янгона выступила с протестом в связи с действиями радикальных буддистских активистов.

«То, что произошло сегодня, было очень печально, — заявил Тин Шве, лидер общины. — Они издевались над нашей религией. Эта школа была построена много лет назад, все наши поколения заботились о ней».

Напряженность между буддистским большинством и мусульманским меньшинством в Мьянме обострилась после событий в штате Ракхайн, куда осенью 2016 года для подавления беспорядков мусульманской народности рохинья были введены правительственные войска.

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