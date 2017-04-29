Как это будет: репетиция Парада Победы в Воронеже

Воронеж, , 08:00 — REGNUM Утром 9 мая, по уже сложившейся традиции, в центре Воронежа, на площади Ленина пройдет парад в честь 62-й годовщины Победы советского народа над фашизмом. Готовиться же к нему начинают загодя: еще за месяц до события на плацах воинских частей Воронежского гарнизона приступают к отработке движений парадные расчеты, готовят военную технику, которая пройдет в механизированной колонне, тренируют водителей-механиков.

Впрочем, внутреннюю кухню парада военные посторонним не демонстрируют. У рядового гражданина есть шанс взглянуть лишь на генеральную репетицию — подобную той, что состоялась вечером 28 апреля на центральной площади города.

Первая сводная репетиция Парада Победы — это уже финальный отрезок подготовки, в ходе которого отрабатывается взаимодействие представителей различных воинских частей, которым предстоит пройти по площади в едином строю.

Нельзя сказать, чтобы все горожане были довольны проведением подобных репетиций: для далекой от совершенства транспортной системы Воронежа, который, как говорят сами его жители, состоит из тех улиц и миллиона закоулков, перекрытие центра города на время репетиции — серьезный удар. Однако большинство воронежцев относятся к неудобствам с пониманием — даже те, кто вынужден ждать окончания репетиции в километровых пробках.

Чего уж говорить о мальчишках, толпившихся у ограждений, несмотря на позднее время: в их возрасте лишний шанс взглянуть на солдат в парадном строю и колонны боевой техники — никогда не лишний. Впрочем, не только мальчишкам: среди многочисленных зрителей были представители всех полов и возрастов.

За несколько часов репетиции по площади прошли и пешая, и механизированная колонны. Закончилась тренировка парада уже к ночи. Но, несмотря на позднее время, зрители на площади стояли до последнего…

Их можно понять: в день праздника центральные улицы города и сама площадь заполнены так, что яблоку негде упасть. Далеко не каждому удастся рассмотреть парад из-за голов окружающих. Так что упускать возможность посмотреть на репетицию — никак нельзя.

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