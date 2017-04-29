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В Молдавии День Победы стал “Днем Европы”

Общество

Аргумент о том, что без Дня Победы не было бы никакого “Дня Европы”, депутаты не услышали

Освобождение Молдавии. Жители Кишинева приветствуют советских солдат. Август 1944 года
Освобождение Молдавии. Жители Кишинева приветствуют советских солдат. Август 1944 года

Кишинёв, 29 апреля 2017, 00:44 — REGNUM  Парламент Молдавии утвердил 28 апреля сразу в двух чтениях поправки в законодательство предполагающие, что 9 мая в республике будет официально отмечаться «День Европы». Как передает корреспондент ИА REGNUM, за это решение проголосовали 56 депутатов парламентского большинства.

Социалисты и коммунисты проект раскритиковали, заявив, что без Дня Победы не было бы никакого «Дня Европы», и покинули заседание в знак протеста. В то же время спикер парламента демократ Андриан Канду заявил, что цель принятия проекта — объединение молдавского общества, которое отмечает оба эти праздника.

Таким образом, «День Европы» в Молдавии будет официально отмечаться одновременно с Днем Победы. Авторы инициативы считают, что объявление 9 мая «Днем Европы» имеет «символическое значение для Республики Молдова, которая объявила европейскую интеграцию главной целью продвигаемой внешней политики».

До сих пор 9 мая в Молдавии официально отмечался День Победы. «День Европы» был неофициальным праздником, а мероприятия по этому поводу проводились в другие числа мая. В числе традиционных мероприятий, приуроченных в Молдавии к Дням Европы, с 2013 года фигурирует и гей-парад.

В январе 2016 года Высшая судебная палата Молдавии аннулировала личное решение мэра Кишинева либерала Дорина Киртоакэ объявить 9 мая в Кишиневе «Днем Европы» и праздновать его на центральной площади столицы вместо Дня Победы. Тем не менее либералы в том году все же сумели омрачить празднование Дня Победы, организовав по случаю 9 мая на центральной площади молдавской столицы выставку военной техники НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия: «День Европы» вместо Победы, гей-парад вместо Парада Победы

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