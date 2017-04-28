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В Израиле скончался танкист, врач и поэт Ион Деген

Общество

Он ушел на фронт прямо из школы

Тель-Авив, 28 апреля 2017, 22:14 — REGNUM  В Израиле умер известный советский танкист-ас, ветеран Великой Отечественной войны, поэт Ион Деген. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил журналистам председатель Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма Абрам Гринзайд.

«Мне только что позвонили и сообщили, что Ион Деген умер. Он очень болел. Ион для нас был знаменем, мы его очень ценили», — сказал Гринзайд, который руководит одной из крупнейших ветеранских организаций в Израиле.

Дегену был 91 год.

Деген ушел добровольцем на фронт прямо из школы. В боях он получил несколько ранений. Закончил войну командиром танковой роты, имея на боевом счету 16 подбитых немецких танков и самоходных артиллерийских установок.

Ему было присвоено множество наград, также его два раза представляли к званию Героя Советского Союза.

Литературную славу Дегену принесло стихотворение «Мой товарищ, в смертельной агонии…». Сам Деген считал своим лучшим стихотворением — «Воздух вздрогнул…», написанное в октябре 1942 года во время боев на Северном Кавказе.

Воздух вздрогнул.

Выстрел.

Дым.

На старых деревьях

обрублены сучья.

А я ещё жив.

А я невредим.

Случай?

После войны Ион Деген стал врачом-ортопедом, но продолжал писать. Всего из-под его пера вышли полтора десятка книг прозы и множество стихотворений.

В 1977 году Деген репатриировался в Израиль, где более 20 лет продолжал работать врачом-ортопедом.

***

Мой товарищ, в смертельной агонии

Не зови понапрасну друзей.

Дай-ка лучше согрею ладони я

Над дымящейся кровью твоей.

Ты не плачь, не стони, ты не маленький,

Ты не ранен, ты просто убит.

Дай на память сниму с тебя валенки.

Нам еще наступать предстоит.

Декабрь 1944 г.

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