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Севастополь выделил 107 млн рублей на летний отдых детей

Общество

В детских лагерях за государственный счет смогут отдохнуть четыре тысячи детей

Зарядка. Всесоюзный пионерский лагерь Артек. СССР
Зарядка. Всесоюзный пионерский лагерь Артек. СССР

Севастополь, 28 апреля 2017, 21:39 — REGNUM  Правительство Севастополя закупило четыре тысячи путевок для детей-льготников на сумму 107,2 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 28 апреля заявила представитель департамента труда и социальной защиты Жанна Финогенова, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В 2017 году в рамках госпрограммы предусмотрено выделение 107,2 млн рублей на летнее оздоровление детей. На эти средства закуплено четыре тысячи путевок, что на 10 процентов превышает количество, которыми мы обеспечили наших детей в 2016 году, — сказала Финогенова. — Начальная стоимость путевки, с корой мы выходили на конкурс — 28 тыс. 800 рублей. Пока в районные управления подано 2 124 заявки на путевки».

Она сообщила, что традиционно в течение четырех летних смен отдохнут и оздоровятся 12 категорий детей, в том числе, дети-инвалиды, дети-сироты, находящиеся под опекой и попечительством, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В детские лагеря поедут дети из многодетных и малообеспеченных детей, а также талантливые дети, отмеченные наградами в различных областях.

В этом летнем оздоровительном сезоне дети будут отдыхать в пяти севастопольских лагерях и в четырех на территории Крыма. Новинкой этого лета станут тематические смены: «Служу Отечеству», «Империя приключений», «Необитаемый остров».

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году севастопольские дети отдыхали в десяти лагерях, на территории Республики Крым и Севастополя.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь передал в собственность МВД РФ два детских лагеря в Форосе

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Организация летнего отдыха детей
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