Укротители огня и металла: фоторепортаж

Волгоград, , 09:49 — REGNUM Город-герой Волгоград, некогда славившийся своей развитой промышленностью, а в последние годы едва не потерявший большую часть ликвидных активов ведущих производств и не разваливший свой промышленный кластер, снова набирает «производственные» обороты.

Большая часть заводов расположилась в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах — самых промышленных. Начиная от Мамаева кургана по правому берегу Волги, практически непрерывно на километры тянутся цеха и производственные площади металлургических и машиностроительных предприятий — «Красного Октября», «Баррикад», Волгоградского тракторного…

Слухи о ликвидации последнего активно муссировались в 2015 году. Однако в руководстве концерна «Тракторные заводы» эту информацию категорически опровергли, заявив, что о закрытии Волгоградского тракторного завода не может быть и речи. Пустующие уже много лет территории северной и прибрежной частей предприятия, скорее всего, будут отданы под жилищную застройку. А вот цеха «юного производства» работу свою продолжат. Причем в сфере гособоронзаказа. Воздушно-десантные войска России заказали волгоградцам производство специальной боевой техники, в том числе, новых моделей БМД. Полный цикл производства и обслуживания боевых машин на волгоградском предприятии начали восстанавливать с 2014 года.

Доверили выполнить гособоронзаказ и Волгоградскому металлургическому заводу «Красный Октябрь». Но с поставленной задачей «Красный» не справился, нарушив обозначенные сроки.

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Обеспечено госзаказами как минимум на 2017 год и главное оборонное предприятие Волгограда — Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

Возрождается и Волгоградский алюминиевый завод. Остановленный в сентябре 2013 года ВгАЗ получил вторую жизнь. Весной 2017 года здесь возобновилось электролизное производство.

Отметим, что 16% от объема промышленного производства Волгоградской области приходится именно на металлургическую промышленность.

Но любое производство — это прежде всего люди — труженики, увлеченные своим делом. Металлурги, сталевары, сварщики и токари — укротители огня и металла. Именно в работниках этих профессий на сегодняшний день особо нуждается Волгоградский регион.

Плавят в Волгограде металл не только на больших заводах. Процесс рождения изделий из алюминия знаком и работникам ООО «Алита», занимающегося производством посуды. На предприятии трудятся полсотни человек. Это технологи, заливщики, сварщики, обрубщицы, слесари, сборщики, маляры, чистильщики…

И как у каждого предприятия, не важно, будь оно большое или маленькое, бывают периоды взлетов и падений. Но дружный коллектив, где все ратуют за успех общего дела, не дает производству остановиться и двигает процесс вперед.

«Многие молодые люди думают, что профессия металлурга — дело для романтиков. Возможно и так, но для романтиков мужественных, увлеченных и всецело поглощенных любимой профессией. Это настоящая мужская работа», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM технолог ООО «Алита» Игорь Неволенко.

Литейное производство охватывает огромный спектр задач от массового производства многотонных отливок, до получения штучных, высокоточных, филигранных деталей.

«Для их решения существует 21 метод, или как иногда еще называют, способ литья. Такое производство требует большого объема технических знаний, глубокого понимания происходящих в металле и форме процессов, постоянного совершенствования литейщиков и безостановочного приобретения ими нового опыта. Каждое предприятие, располагающее литейным производством — уникально», — рассказывает начальник технического отдела инжинирингового центра «Литейные технологии и материалы» Сергей Матвеев.

Хорошим подспорьем в деле литейщиков стали интенсивно развивающиеся в настоящее время технологии быстрого прототипирования, или как их сейчас стало модно называть «аддитивные технологии». Они позволили еще больше расширить горизонты возможностей литейного производства.

«Несомненно, в части получения геометрически сложных, габаритных, высокоточных изделий будущее за технологиями прототипирования, но это далекое будущее, и даже производители подобного оборудования робко отмалчиваются о том, когда оно станет полноценным настоящим», — добавил Сергей Матвеев.

Литейное производство существует тысячелетия и останется востребованным еще на тысячелетия вперед, уверен собеседник агентства.

Кипит металл… Сияньем жгучим

Вся печь внутри озарена…

Вот он пошел струей могучей

И ковш наполнил дополна.

Бурлит, отчаянно искрится

Шальной и пламенный металл.

И сталевар сказал:

«Годится!» И стер с лица — и пот и жар.

И те разжиженные тонны,

Уплыли к формам, на прокат.

В валках играют громкозвонно,

В деталях новеньких блестят.

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