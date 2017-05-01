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Укротители огня и металла: фоторепортаж

Общество

Тяжелая работа в горячем цехе требует физической силы, профессионализма, выносливости и ответственности

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Как жар горя
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Как жар горя

Волгоград, 1 мая 2017, 09:49 — REGNUM  Город-герой Волгоград, некогда славившийся своей развитой промышленностью, а в последние годы едва не потерявший большую часть ликвидных активов ведущих производств и не разваливший свой промышленный кластер, снова набирает «производственные» обороты.

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Промышленность на правом берегу Волги
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Промышленность на правом берегу Волги

Большая часть заводов расположилась в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах — самых промышленных. Начиная от Мамаева кургана по правому берегу Волги, практически непрерывно на километры тянутся цеха и производственные площади металлургических и машиностроительных предприятий — «Красного Октября», «Баррикад», Волгоградского тракторного…

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Мозаичное пано ВТЗ
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Мозаичное пано ВТЗ

Слухи о ликвидации последнего активно муссировались в 2015 году. Однако в руководстве концерна «Тракторные заводы» эту информацию категорически опровергли, заявив, что о закрытии Волгоградского тракторного завода не может быть и речи. Пустующие уже много лет территории северной и прибрежной частей предприятия, скорее всего, будут отданы под жилищную застройку. А вот цеха «юного производства» работу свою продолжат. Причем в сфере гособоронзаказа. Воздушно-десантные войска России заказали волгоградцам производство специальной боевой техники, в том числе, новых моделей БМД. Полный цикл производства и обслуживания боевых машин на волгоградском предприятии начали восстанавливать с 2014 года.

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В цеху завода
Иллюстрация: Vmzko.ru
В цеху завода

Доверили выполнить гособоронзаказ и Волгоградскому металлургическому заводу «Красный Октябрь». Но с поставленной задачей «Красный» не справился, нарушив обозначенные сроки.

Подробнее: За срыв сроков гособоронзаказа оштрафованы два завода в Волгограде

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«Титан-Баррикады»
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
«Титан-Баррикады»

Обеспечено госзаказами как минимум на 2017 год и главное оборонное предприятие Волгограда — Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады».

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Тяжелый труд
Иллюстрация: Rusal.ru
Тяжелый труд

Возрождается и Волгоградский алюминиевый завод. Остановленный в сентябре 2013 года ВгАЗ получил вторую жизнь. Весной 2017 года здесь возобновилось электролизное производство.

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ВгАЗ
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
ВгАЗ

Отметим, что 16% от объема промышленного производства Волгоградской области приходится именно на металлургическую промышленность.

Но любое производство — это прежде всего люди — труженики, увлеченные своим делом. Металлурги, сталевары, сварщики и токари — укротители огня и металла. Именно в работниках этих профессий на сегодняшний день особо нуждается Волгоградский регион.

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Заливка расплавленного металла в формы
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Заливка расплавленного металла в формы

Плавят в Волгограде металл не только на больших заводах. Процесс рождения изделий из алюминия знаком и работникам ООО «Алита», занимающегося производством посуды. На предприятии трудятся полсотни человек. Это технологи, заливщики, сварщики, обрубщицы, слесари, сборщики, маляры, чистильщики…

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Огонь и металл
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Огонь и металл

И как у каждого предприятия, не важно, будь оно большое или маленькое, бывают периоды взлетов и падений. Но дружный коллектив, где все ратуют за успех общего дела, не дает производству остановиться и двигает процесс вперед.

«Многие молодые люди думают, что профессия металлурга — дело для романтиков. Возможно и так, но для романтиков мужественных, увлеченных и всецело поглощенных любимой профессией. Это настоящая мужская работа», — поделился с корреспондентом ИА REGNUM технолог ООО «Алита» Игорь Неволенко.

Литейное производство охватывает огромный спектр задач от массового производства многотонных отливок, до получения штучных, высокоточных, филигранных деталей.

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Изделия из металла
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Изделия из металла

«Для их решения существует 21 метод, или как иногда еще называют, способ литья. Такое производство требует большого объема технических знаний, глубокого понимания происходящих в металле и форме процессов, постоянного совершенствования литейщиков и безостановочного приобретения ими нового опыта. Каждое предприятие, располагающее литейным производством — уникально», — рассказывает начальник технического отдела инжинирингового центра «Литейные технологии и материалы» Сергей Матвеев.

Хорошим подспорьем в деле литейщиков стали интенсивно развивающиеся в настоящее время технологии быстрого прототипирования, или как их сейчас стало модно называть «аддитивные технологии». Они позволили еще больше расширить горизонты возможностей литейного производства.

«Несомненно, в части получения геометрически сложных, габаритных, высокоточных изделий будущее за технологиями прототипирования, но это далекое будущее, и даже производители подобного оборудования робко отмалчиваются о том, когда оно станет полноценным настоящим», — добавил Сергей Матвеев.

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Рождение детали
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Рождение детали

Литейное производство существует тысячелетия и останется востребованным еще на тысячелетия вперед, уверен собеседник агентства.

Кипит металл… Сияньем жгучим

Вся печь внутри озарена…

Вот он пошел струей могучей

И ковш наполнил дополна.

Бурлит, отчаянно искрится

Шальной и пламенный металл.

И сталевар сказал:

«Годится!» И стер с лица — и пот и жар.

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Прототипирование из ABS-пластика
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Прототипирование из ABS-пластика

И те разжиженные тонны,

Уплыли к формам, на прокат.

В валках играют громкозвонно,

В деталях новеньких блестят.

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Вот на что способны волгоградские умельцы
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Вот на что способны волгоградские умельцы

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