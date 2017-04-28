Москва второй день подряд стоит в девятибалльных пробках

Москва, , 19:40 — REGNUM В Москве второй день подряд — 27 и 28 апреля, зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

В 18:15 уровень пробок в Москве достиг девяти баллов, зафиксировал сервис «Яндекс. Пробки». Движение в центре столицы практически парализовано. Крайне затруднено движение на третьем транспортном кольце и ряде основных магистралей.

Затруднен трафик на Ленинградском шоссе и Тверской улице. Скорость движения на наиболее загруженных трассах — Якиманке, Китайгородском проезде, Москворецкой набережной — не превышает 7 км/ч.

Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД) также сильно загружена.

Накануне 27 апреля в Москве наблюдалась похожая ситуация. Пробки также достигли отметки в девять баллов.

Сложная дорожная ситуация в Москве обусловлена рядом факторов. В связи с наступлением теплого времени года большее количество горожан выезжают на выходные за город.

Кроме того, на ряде улиц, в частности, на Бульварном кольце идут ремонты тротуаров. В ближайшее время программа «Моя улица», в рамках которой осуществляется ремонт тротуаров, затронет Садовое кольцо.

Также на Красной площади проходят репетиции Парада Победы, который состоится 9 мая. В связи с этим ряд улиц перекрыты, так как по ним к центру города следует военная техника.