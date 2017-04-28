Имам московский мечети «Ярдям» приговорен к трем годам колонии

Москва, , 19:07 — REGNUM Московский окружной военный суд приговорил к трем годам колонии настоятеля московской мечети «Ярдям» шейха Махмуда Велитова. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщает ТАСС.

Сообщается, что суд признал Велитова виновным в публичном оправдании терроризма. «Признать Велитова виновным, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима», — огласил приговор председательствующий судья.

Велитов был взять под стражу в зале суда. Подписка о невыезде отменена.

Адвокаты Велитова собираются обжаловать приговор.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети «Ярдям» на улице Хачатуряна в Москве произнес оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Психолого-лингвистическая судебная экспертиза установила, что в речи Велитова содержались признаки оправдания террористической деятельности.

Государственное обвинение требовало назначить Велитову 3,5 года колонии общего режима. Также прокурор требовал лишить Велитова на три года права заниматься религиозной деятельностью. Имам и его защита настаивали на оправдательном приговоре, вину Велитов не признает.