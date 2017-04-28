Забастовка дальнобойщиков в Дагестане приостановлена

Махачкала, , 19:07 — REGNUM Дагестанские дальнобойщики решили приостановить акцию протеста на неопределенный срок после встречи с руководством правительства и парламента республики. 28 апреля со всеми бастующими дальнобойщиками встретились председатель Правительства Абдусамад Гамидов, вице-спикер Народного Собрания Сайгидахмад Ахмедов и другие высокопоставленные лица республики. На стоянке большегрузов в Манасе собрались практически все водители, которые принимали участие в забастовке, свыше 2000 человек.

«Представители власти, выслушав нашу инициативную группу, признались, что отменить систему «Платон» они не могут, так как она исходит из Москвы», — рассказалодин из участников забастовки. По его словам, власти республики обещали снизить транспортный налог для водителей большегрузов на региональном уровне. Также они обещали озвучить требования водителей на федеральном уровне.

Дальнобойщик заявил, что после этого бастующие решили на время прекратить акцию протеста. Но если через месяц ответ от представителей власти будет неутешительным, водители большегрузов обещали возобновить акцию протеста.

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Напомним, акция протеста в Дагестане проходит с 27 марта. Дальнобойщики требовали полной отмены системы «Платон». За это время власти республики неоднократно встречались с протестующими и пытались объяснить, что отмена «Платона» не прерогатива региональных властей.