Путин сообщил о росте на 60% числа несовершеннолетних наркоманов
Со ссылкой на соцопросы
Москва, 28 апреля 2017, 18:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие снижения числа употребляющих наркотики, при этом наблюдается рост числа несовершеннолетних наркоманов.
«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет, по статистическим данным, порядка 600 тыс. человек. К сожалению, за последние пять лет эта цифра существенно не меняется. При этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.
При этом, по словам главы государства, по данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн регулярно.
В 2010 году утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики до 2020 года. «Этот документ помог консолидировать усилия органов власти и гражданского общества в решении этой важной социально значимой задачи», — отметил Путин.
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