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В Дагестане задолженность по зарплате достигла 90 млн рублей

Общество

За прошлый год ликвидировано свыше 200 млн рублей задолженности

Махачкала, 28 апреля 2017, 18:30 — REGNUM  На конец апреля 2017 года задолженность по зарплате в Дагестане составила около 90 млн рублей. И это, несмотря на то, что за прошлый год и первый квартал 2017 года в результате принятых надзорным ведомством мер была устранена задолженность в размере 22 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 28 апреля сообщили в республиканской прокуратуре.

Прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов сообщил, что еще 90 млн рублей должны быть погашены для полной ликвидации задолженности. Самый крупный должник — ОАО «Избербашский радиозавод имени Плешакова». Он задолжал работникам 31,9 млн рублей. В числе лидеров также ОАО «ДагЗЭТО» с задолженностью в 17 млн рублей. Прокурор подверг критике работу Государственной инспекции по труду, которая должна следить за нарушениями трудовых прав работников.

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В Дагестане скрыли половину долгов по зарплате

Как сообщало ИА REGNUM, на начало апреля задолженность по зарплате в Дагестане составляла более 45 млн рублей. Тогда прокуратура сообщала, что более тысячи человек своевременно не получили заслуженную оплату за свой труд. По данным надзорного ведомства, чаще всего организации не могут заплатить работникам из-за того, что нет средств на счету.

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