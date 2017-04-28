Путин родился в столице Дагестана

Махачкала, , 18:13 — REGNUM В Махачкале родился мальчик, которому родители дали имя Путин. Ребенок появился на свет 17 апреля 2017 года. Свидетельство о рождении выдано 25 апреля ЗАГСом столицы Дагестана.

Родителями второго Путина являются граждане Афганистана. В графе «отчество» у мальчика значится Амануллаевич. Причина, по которой ребенка решено назвать таким именем, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла 14 апреля 2017 года во втором чтении законопроект, в соответствии с которым устанавливается запрет на использование при названии новорожденных цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака «дефис») или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

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Госдума ограничила фантазию родителей в праве давать имена детям

По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, при наречении ребенка необходимо учитывать его потребности в нормальной жизни, всестороннем развитии, уважении его индивидуальности и человеческого достоинства.

Стоит отметить, что факты названия детей именами популярных российских политиков случались и раньше. Так, по данным портала «IslamNews», первым ребенком, названным именем Путина, стал сын уроженцев Таджикистана, получивших российское гражданство. В этой же семье Джураевых еще одного малыша, двоюродного брата Путина, назвали Шойгу.