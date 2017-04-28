Глава Якутии и президент АФО откроют Азиатскую физическую олимпиаду

Якутск, , 18:05 — REGNUM 24 команды, в которые вошли 170 школьников из Гонконга, Израиля, Индии, Сингапура, Тайланда, России и других стран будут участвовать в XVIII Азиатской физической олимпиаде, которая пройдет с 1 по 9 мая в Якутске, передает корреспондент ИА REGNUM. Российская команда состоит из 8 человек, причем трое из них — школьники из Якутии, что стало приятным сюрпризом для принимающей стороны.

«Проведение олимпиады укрепит международные и межрегиональные связи будущей интеллектуальной элиты, научных сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона, послужит укреплению научно-образовательного авторитета России в мире. Также важной составляющей программы будет знакомство гостей с самобытной культурой и традициями народов, населяющих Россию», — отметил глава Якутии Егор Борисов.

Россия впервые получила право провести АФО, сообщил замминистра образования и науки региона Эдуард Кондратьев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к мероприятию: «Инициатором выступил глава республики Егор Борисов, в дальнейшем предложение было поддержано федеральным министерством образования».

Ожидается, что в церемонии открытия АФО 2 мая в культурном центре СВФУ «Сергеляхские огни» примут участие глава республики Егор Борисов и президент Азиатской олимпиады Леонг Чуан Квек. На арене спортивного центра «Триумф» участникам предстоит пройти теоретические и экспериментальные туры. По итогам выступлений будет сформирован новый рейтинг кандидатов на Международную олимпиаду по физике 2017, которая пройдет в Индонезии.

Проведение олимпиады станет подготовительным этапом к I Международным интеллектуальным играм «Юность Азии» в 2018 году, которые были инициированы главой Якутии Егором Борисовым. В интеллектуальных соревнованиях планируется участие более 1,5 тысячи школьников из разных стран. В рамках Игр проведут научные конференции, олимпиады по физике, математике, химии и информатике.