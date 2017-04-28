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В Мурманской области появится новый природный парк

Общество

Он станет пилотной площадкой для реализации совместных проектов по развитию природного туризма, экологического мониторинга и просвещения

Мурманск, 28 апреля 2017, 19:01 — REGNUM  В Мурманской области создается природный парк «Кораблекк». Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, стало известно по итогам очередного заседания регионального правительства.

«Создание природного парка «Кораблекк» имеет особое значение в решении целого спектра задач в области охраны окружающей среды, — сообщили в пресс-службе мурманского правительства. — Природный парк станет пилотной площадкой для реализации совместных проектов по развитию природного туризма, экологического мониторинга и просвещения, а также практическим шагом на пути развития сотрудничества не только федеральных и региональных, но и международных заповедных территорий».

По данным мурманских властей, новый природный парк займёт площадь более 8 тыс. гектаров. По мнению чиновников, появление объекта на карте области станет важным событием Года особо охраняемых природных территорий. «Кораблекк» будет располагаться в Печенгском районе — там же, где уже есть заповедник «Пасвик».

Тем временем, как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе ждут решения по национальному парку «Хибины». Напомним, работа над созданием охраняемой территории в Хибинах началась еще в 90-х годах прошлого века. В декабре 2011 года нацпарк «Хибины» был включён в Концепцию развития системы особо охраняемых природных территорий России до 2020 года.

В соответствии с этой концепцией, утверждённой распоряжением федерального правительства, парк должен был быть создан ещё в 2015 году, однако этого не случилось. Одна из причин — разногласия по поводу предполагаемых границ национального парка. В то время как чиновники предлагают создать парк вне границ Ловозерского кластера, экологи уверены, что в этом случае парк можно не создавать. С каждым годом нагрузка на уникальную экосистему только растёт: увеличивается туристический поток, а также развивается хозяйственная деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптимизация в Год экологии: чиновники объединят три мурманских заповедника

Читайте развитие сюжета: Мурманский нацпарк «Хибины» в ближайшее время создан не будет

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