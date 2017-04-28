Аваков: «Для участников Евровидения на Украине угроз нет»

Киев, , 17:57 — REGNUM На Украине нет объективных угроз для участников и гостей песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Киеве в мае. Соответствующее видеообращение выложил министр МВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Фейсбук.

«Готовимся по-настоящему, как полагается. Думаю, что будет яркое Евровидение. Думаю, больше ничего не будет. Мы не видим угроз ни в Одессе, мы не видим угроз ни в Киеве, ни в любом другом населенном пункте Украины», — сказал Аваков.

При этом он отметил желание некоторых представителей России «раскачать ситуацию» в регионах Украины. «Но мы видим достаточное количество дураков из Российской Федерации, которые считают, что они могут раскачать ситуацию. Мы этого не позволим силовым способом при необходимости и профилактически», — заявил Аваков.

Также сегодня спецподразделение КОРД Главного управления полиции Киева провело командно-штабные учения на станции метрополитена. По данным пресс-службы полиции Киева, отработка проводилась на станции метро «Площадь Льва Толстого».

«По «легенде», группа «боевиков» захватила в заложники пассажиров вагона, вызволять которых прибыли бойцы КОРД. Спецназовцы действовали четко и профессионально, поэтому освобожденных людей передали коллегам из полиции метрополитена, а «террористов» задержали», — сообщает пресс-служба полиции.

При этом в тренировке были задействованы специалисты кинологической и взрывотехнической служб. «Взрывчатку» за считанные секунду нашла служебная собака, а специальный робот обезвредил ее струей воды.

«Обучение в метрополитене полицейские проводили впервые. И это не показательное выступление, а открытая тренировка. Ребята показали, как будут действовать, когда в метрополитене будет найдена взрывчатка или будут захвачены заложники. Это, можно сказать, завершающий этап нашей подготовки к обеспечению правопорядка во время Евровидения-2017», — прокомментировал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман на расширенном заседании коллегии МВД Украины призвал правоохранителей обеспечить высокий уровень безопасности во время проведения песенного конкурса «Евровидение». «У нас есть событие, которое произойдет в мае — это «Евровидение», должны быть готовы. Знаю, что ведется большая подготовительная работа, но нам надо очень серьезно работать над тем, чтобы все меры безопасности были на должном уровне. В принципе, мы готовы», — подчеркнул Гройсман.

В свою очередь глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил Гройсмана увеличить финансирование ведомства на 4 млрд гривен (149 млн долл). Он сообщил, что полиция обеспечена бензином и другими нефтепродуктами только по июль, патронами — по май 2017 года.

«Государственным бюджетом-2017 предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 млрд грн (622 млн долл), что явно недостаточно для финансирования. Это обеспечивает нормативную потребность только на 39%. По нашим подсчетам минимальная дополнительная потребность в финансировании полиции на 2017 год составляет 4 млрд 159 млн грн. Например, сегодня полиция обеспечена нефтепродуктами только до июля, патронами — до мая, униформой только, к сожалению, отдельные подразделения полиции. В большинстве областных центров и городов полицейские не переодевались», — сказал Князев.