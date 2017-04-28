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Задолжали по-крупному: С «Махачкалатеплоэнерго» взыскали 334 млн рублей

Общество

Эту сумму компания задолжала за поставленный газ

Махачкала, 28 апреля 2017, 17:09 — REGNUM  Более 150 млн рублей взыскал Арбитражный суд Дагестана с теплоснабжающей компании ОАО «Махачкалатеплоэнерго». Иск был подан ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Энергокомпания требовала погасить задолженность за газ, который поставлялся «Махачкалатеплоэнерго» в январе-апреле 2015 года. Это уже второй иск «Газпром межрегионгаз Пятигорск» к теплоснабжающей компании с начала месяца, передает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM. Ранее Арбитраж постановил взыскать с нее задолженность на общую сумму 184 млн рублей за газ, поставленный в январе-феврале 2016 года и октябре-декабре 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан — лидер среди регионов Российской Федерации по долгам за газ. По данным на начало 2017 года, республика задолжала 32,1 млрд рублей. За последний год долг вырос на 3 млрд рублей.

За газ в регионе платят 30,6% населения, 25,8% теплоснабжающих компаний и 94,7% бюджетных учреждений. С 1 апреля вместо ОАО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» поставкой газа и сбором платежей в республике занимается ОАО «Газпром межрегионгаз Махачкала». В руководстве компании эти изменения связали с необходимостью исправления ситуации с задолженностью.

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