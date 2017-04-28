Советника министра внутренних дел Украины Геращенко обвиняют в госизмене

Киев, , 17:08 — REGNUM Украинская прокуратуре возбудила уголовное дело против советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко по обвинению в государственной измене. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что причиной послужило предложение Геращенко, который также является депутатом Верховной рады от фракции «Народный фронт», сдать Севастополь в аренду России.

Напомним, в 2015 году Герщаенко опубликовал на своей странице в Facebook сообщение, в котором содержалось предложение внести изменения в украинское законодательство для того, чтобы отдать России в аренду Севастополь на 30−40 лет.

«Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой, договариваются на условиях, которые являются компромиссами», — написал тогда Геращенко.