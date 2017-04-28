Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»

Москва, , 17:10 — REGNUM Введение курортного сбора не повлияет на туристскую активность, однако для того, чтобы новый налог был эффективен, необходимо тщательно разработать механизм его сбора. Как передает корреспондент, об этом заявил заместитель гендиректора сервиса продажи авиабилетов KUPIBILET.RU Борис Пирожников.

«В России в связи с дефицитом бюджета на развитие туристической сферы введение курортного сбора неизбежно. В таких обстоятельствах, на мой взгляд, главное — серьезно подойти к разработке механизма сбора этого налога», — заявил Пирожников.

По его словам, во многих странах мира туристы платят так называемый «сити-такс» — аналог курортного сбора, о котором турист узнает только когда заселяется в отель, и у него нет другого выхода как заплатить его.

«В ту же Барселону приезжают туристы со всего мира, в том числе из России. Для них, психологически, заплатить туристический сбор проще, сказывается позиция гостя. В то время как отечественные курорты в основном посещают граждане России, и у них дополнительный сбор вполне может вызвать протест», — указал он.

Таким образом, собирать средства через отели, как это делают за границей, будет неэффективно, поскольку «на наших курортах больше половины туристов размещаются в небольших гостиницах, которые часто оформлены как частное домостроение».

«Поэтому велик риск того, что этот сегмент останется неохваченным. Нужно придумывать что-то другое. Не менее важно жестко контролировать расход собранных средств, правильно расставлять приоритеты. Я надеюсь, что правительство разработало качественные механизмы сбора этой таксы, иначе вводить курортный сбор с 1 января, безусловно, очень рано», — заявил Пирожников.

В то же время эксперт отметил, что курортный сбор в 100 рублей в сутки, скорее всего, будет практически незаметным для среднестатистического туриста, и стоимость авиабилетов курортный налог также вряд ли изменит. «В ценообразовании авиакомпаний завязаны совершенно другие показатели, и собирать налог путем включения его в авиатариф, думаю, не правильно», — добавил он.

«На мой взгляд, основная роль государства сейчас — объяснить населению, что налог необходим, чтобы люди не укрывались от него, а также грамотно разработать механизм сбора и расходования средств и, соответственно, расходовать собранные средства с умом», — резюмировал Пирожников.

Напомним, что правительство России одобрило законопроект, предусматривающий введение курортного сбора с туристов, приезжающих в Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста.

Эксперимент с введением нового налога продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах-участниках пилотного проекта.

По итогам будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России или об отказе от его введения. Предполагается, что субъекты, на территории которых внедряется закон, смогут консолидировано получать около 10 млрд рублей в год.