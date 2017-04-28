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Ярославский детский омбудсмен будет сотрудничать с общественной палатой

Общество

Соглашение подписано на областном родительском форуме

Михаил Крупин и Сергей Березкин
Иллюстрация: Opyo.yarregion.ru
Михаил Крупин и Сергей Березкин

Ярославль, 28 апреля 2017, 16:20 — REGNUM  В рамках открытия первого областного родительского форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области и региональной Общественной палаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

Фактически детский омбудсмен уже работает с общественной палатой. В январе 2017 года по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой была создана рабочая группа по проведению анализа практики изъятия несовершеннолетних из семей и члены общественной палаты принимают активное участие в ее работе. Положительный опыт побудил углубить совместную работу .

«Сотрудничество и обмен опытом с Общественной палатой Ярославской области позволит консолидировать усилия власти и общества в борьбе за достойную и счастливую жизнь детей региона. Именно поэтому подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве является важным и значимым событием для нас», — сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

«Семья — это не просто ячейка общества, это основа общества и государства в целом. Объединение наших усилий с уполномоченным по правам ребенка означает наше совместное согласованное участие в работе по защите прав детей, семей с детьми, усиление эффективности наших действий во благо здорового безопасного детства», — сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

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Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
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