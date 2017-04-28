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Госдума уходит из Telegram

Общество

Для Госдумы как публичного органа обратная связь пользователей важнее всего, пояснили в нижней палате парламента

Москва, 28 апреля 2017, 16:13 — REGNUM  Госдума закрывает свой канал в Telegram, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля. В редакции канала нижней палаты парламента пояснили, что решение связано с отсутствием возможности комментировать сообщения.

«В нашей работе мы стараемся поддерживать общий тренд на открытость в работе парламента. Однако в телеграме не предусмотрены комментарии. Для ГД как публичного органа обратная связь пользователей важнее всего», — говорится в распространенном сообщении.

«Несмотря на то, что подписчиков на нашем канале уже почти 2500 и канал попал в топ3 по версии televizor.co/?tab=top, редакцией принято решение удалить его сегодня в 18:00», — отмечают в Госдуме.

Госдума 27 апреля, в День российского парламентаризма, запустила официальные аккаунты в социальных сетях. Предполагалось, что контент в каждой сети будет разным. «В инстаграм — парламент в лицах, фейсбук — мнения и оценки экспертов, ВКонтакте — разъяснения законов», — говорит глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

У Госдумы уже есть официальный аккаунт в твиттере с почти миллионом подписчиков.

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