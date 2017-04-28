Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»

Миасс, Челябинская область, , 16:05 — REGNUM Четырехдневная рабочая неделя на миасском автозаводе «Урал» началась с 28 апреля. В сокращенный режим работы переведены 4429 сотрудников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе занятости Челябинской области.

Сегодня, в пятницу 28 апреля, сотрудники основного производства уже не работают.

«Сегодня уже выходной. До конца сентября было объявлено, что завод будет работать в режиме четырехдневки. Но по словам директора, если вдруг будет заключен контракт, что режим работы завода будет восстановлен», — сообщил сотрудник предприятия.

Настроение в рабочей среде не критическое, но люди недовольны текущим положением. «Все же, — говорят работники, — когда были выборы в Госдуму, нас Кобылкин (директор завода УралАЗ — прим. ИА REGNUM) уговорил проголосовать за Колесникова (ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» — прим. ИА REGNUM), а в обмен было обещано, что будут новые заказы, и завод будет полноценно работать. Но проголосовать мы проголосовали, а теперь говорится, что заказов нет. Нехорошо», — сообщили рабочие корреспонденту ИА REGNUM.

По зарплате, говорят сотрудники, в первую очередь пострадают те, кто на сдельной форме. Но и те, кто на окладе, также недополучат часть заработка.

В настоящее время, по словам работников завода, поступает на модернизацию техника, снятая с консервации. Тем и живет завод, получая заказы на модернизацию старой техники еще советского производства.

Напомним, руководство автозавода «Урал» в феврале 2017 года объявило о возможном сокращении рабочей недели. Аргументы в изменении графика преподносились как снижение общего спроса на основную продукцию завода — автомобили «Урал», а также в связи несостоявшимся контрактом на поставку техники в Африку.

При этом позднее на предприятии прокомментировали информацию об издании приказа о сокращённой рабочей неделе с 10 апреля по 30 сентября. «Действительно, на предприятии вышел приказ о сокращенной рабочей неделе, но выпуск подобного приказа — требование трудового законодательства, специфика которого такова, что мы должны тушить пожар, который еще не начался и вряд ли начнется. На рынке полноприводной грузовой техники, где поставки ведутся в основном корпоративным клиентам крупными партиями, велика вероятность неритмичного спроса, когда в определенные месяцы объемы продаж снижаются, а в другие резко растут. В связи с этим на заводе учитывается возможная необходимость введения гибкого графика работы, что позволяет перестраивать производство под колебания спроса — для оптимизации затрат и сохранения стабильной занятости персонала», — сообщили тогда на предприятии.

При этом решения о переходе на четырёхдневку на тот момент не было принято. «График работы предприятия будет определяться в зависимости от ситуации на рынке», — пояснили тогда в пресс-службе завода.

Завод «Урал» был создан 30 ноября 1941 года. С 2005 года входит в российский автомобилестроительный холдинг «Группа ГАЗ». Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4×4, 6×6, 8×8 грузоподъемностью от 4 до 23 тонн, а также вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей «Урал» с колесными формулами 4×4 и 6×6.

Отметим, в Челябинской области неполная рабочая неделя введена на 59 предприятиях. В сокращенном режиме трудятся порядка 13 тыс. работников. В четырехдневном режиме трудятся 2517 работников некоторых цехов «ЧТЗ-Уралтрак» и 2077 чебаркульских металлургов ОАО «Уральская кузница».

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