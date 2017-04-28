Канцерогенное производство — главное в Подмосковье за неделю

Красногорск, , 15:49 — REGNUM Тренировки юнармейцев, разрушение памятника, новая вспышка птичьего гриппа, первый центр поддержки социально ориентированных НКО, энергоэффективность, штрафы, пособия и шашлычные рейды — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Знамя Победы над Рейхстагом

В подмосковном парке «Патриот» состоялась масштабная реконструкция Берлинской наступательной операции Красной армии, состоявшейся в апреле 1945 года. После операции взятия Берлина на построенной копии Рейхстага было водружено Знамени Победы.

Как передавало «Радио 1», в мероприятии участвовали более 1400 реконструкторов из 125 военно-исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии. За реконструкцией наблюдали более 10 тысяч зрителей.

Кроме того, в «штурме» Берлина участвовало большое количество техники. Это были реальные машины времен Великой Отечественной войны — советские тяжелые танки ИС-2 и средние Т-34−85, самоходные артиллерийские установки Су-100 и Су-152, автомобили марки ГАЗ, знаменитые «Катюши». Всего было использовано более 30 образцов бронетехники на земле, а в небе, изображая Ла-7, вёл бой с немецкими истребителями Як-52.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке «Патриот» (Алабино, Московская область) по поручению министра обороны России Сергея Шойгу был построен макет Рейхстага. По его словам, «это нужно было, для чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретный объект». Между тем, строительство в подмосковном военном парке «Патриот» макета берлинского Рейхстага для тренировок активистов движения «Юнармия» вызвало критику со стороны некоторых политиков Германии.

Читайте также: В парке «Патриот» над макетом Рейхстага поднято Знамя Победы

Изуродованный Пушкин

В одном из скверов подмосковного города Орехова-Зуево от рук неизвестных вандалов пострадал памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Как передавало «Подмосковье сегодня», в городской администрации случившееся оценивают как «абсолютно безнравственный и низкий поступок». Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, причастных к произошедшему.

«В рамках программы по подготовке к 100-летнему юбилею города предусмотрены средства на реконструкцию памятника и благоустройство всего сквера. Обязательно восстановим один из символов города. Памятник великому поэту снова будет радовать жителей», — сказал глава Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Такое же мнение в эфире «Радио 1» высказала зампред комитета по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Надежда Логунова: «Несмотря на грустные события, памятник будет установлен на прежнем месте в 2017 году».

Позже выяснилось, что акт вандализма совершил местный житель. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и возможные соучастники вандальных действий.

Напомним, что памятник Пушкину был установлена 60 лет назад в память о посещении поэтом этой земли в начале зимы 1830 года. Во время своего путешествия из села Болдино в Москву Пушкин из-за «холерного» карантина был вынужден провести почти целую неделю в небольшом поселении Плотава, относящегося к Орехово-Зуевскому району.

Канцерогенное производство

Жители Подмосковья обеспокоены строительством промышленного кластера. 25 апреля в Общественной палате РФ прошел круглый стол «Возможные нарушения прав жителей Люберецкого района Московской области в связи со строительством асфальтобетонного завода».

В комиссию ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан массово поступают обращения жителей Люберецкого района Московской области с жалобами на нарушение прав в связи со строительством асфальтобетонного и бетонного заводов.

По мнению заявителей, асфальтобетонный завод — это канцерогенное производство, вызывающее различные тяжелые заболевания, в том числе онкологические. Поселки развиваются, население — около 40 тысяч человек, большинство жителей — молодые семьи с детьми. Строительство заводов нанесет колоссальный вред окружающей среде и здоровью жителей, окажет пагубное воздействие на Томилинский лесопарк и Баулинский лес, которые относятся к категории особо охраняемых природных зон, уверены жители. Кроме того, на границе предполагаемого строительства протекает река Пехорка, которая включена в программу «Чистые реки Подмосковья» и в которую будут неизбежно попадать выбросы и мусор.

Жители района просят перенести строительство данного комплекса в более отдаленный от жилых комплексов и природных зон район и запретить его строительство в с/п Островецкое.

Депутат Московской областной думы, председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (депутат от Люберецкого района) Игорь Коханый отметил, что бить тревогу необходимо, но пока ничего страшного не произошло и никаких документов, разрешающих данное строительство, нет. «Для этого обязательно потребуется разрешение Роспотребнадзора, который вряд ли допустит строительство промышленных объектов вблизи с населенными пунктами и рекой, которая включена в программу реабилитации водных объектов», — добавил Коханый.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров отметил, что для того, чтобы отслеживать эту ситуацию, целесообразно обращаться в Раменскую городскую прокуратуру, чтобы получать оперативную информацию по поводу данного вопроса.

Снова птичий грипп

В Ногинском районе Московской области в личном подсобном хозяйстве жительницы деревни Починки выявлен новый очаг птичьего гриппа. Россельхознадзор начал проверки после сообщения о падеже 13 голов кур, содержавшихся в ЛПХ. В ходе лабораторных исследований был выявлен генетический материал возбудителя гриппа птиц.

Трупы птиц уничтожены сжиганием. Проводится дезинфекция хозяйственных помещений и инвентаря. В ближайших населенных пунктах проводятся подворные обходы для мониторинга возможного заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2−17 года очаг птичьего гриппа был обнаружен в подмосковной деревне Березняки Сергиево-Посадского муниципального района. На одном из предприятий в Березняках за четыре дня от птичьего гриппа погибли более 11 тысяч кур. Из-за вспышки птичьего гриппа попали в больницы 14 человек.

Читайте также: В Подмосковье обнаружена новая вспышка птичьего гриппа

Первый центр поддержки социально ориентированных НКО

В городе Реутов Московской области открылся первый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), передавало «Радио 1».

Как заявила министр социального развития Ирина Фаевская, «в последние годы в Московской области ведется активная работа по оказанию поддержки НКО, в том числе в форме субсидирования социально значимых проектов, предоставления имущественной и информационной поддержки». Центр станет площадкой для проведения встреч НКО и представителей власти, бизнеса и жителей Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года вступил в силу закон о мерах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших статус исполнителей общественно полезных услуг. Создать благоприятную, дружелюбную, дружескую среду для развития социально ориентированных НКО, а также найти новые преференции для социальных некоммерческих организаций предложил президент РФ Владимир Путин.

Читайте также: В Подмосковье откроется центр поддержки социально ориентированных НКО

«Энергоэффективное Подмосковье»

В подмосковном годе Красногорске в Доме правительства 26−27 апреля прошел III форум «Энергоэффективное Подмосковье». Как сообщалось на сайте облправительства, в форуме приняли участие более 70 компаний и около 2 тысяч участников — представители руководства Министерства энергетики РФ, депутаты Государственной думы РФ, руководство правительства Московской области, муниципальных органов власти, предприятий ТЭК и ЖКХ, эксперты и представители компаний — производителей.

Форум направлен, в первую очередь, на внедрение энергосберегающих технологий, оптимизацию энергопотребления, демонстрацию достижений муниципальных образований и предприятий Подмосковья по внедрению инновационных энергоэффективных технологий.

Главным мероприятием деловой программы первого стало пленарное заседание «Световая среда Подмосковья. Состояние и пути развития». Центральной темой обсуждения в ходе мероприятий орума станет реализация программы губернатора Московской области «Светлый город».

Штраф водителям и кондукторам вырастут в 2,5 раза

В Московской области планируется увеличить штрафы для водителей или кондукторов общественного транспорта, не выдавших пассажиру билет. Как сообщили в Мособлдуме, соответствующие изменения будут внесены в КоАП. Штрафы за нарушения в сфере перевозок общественным транспортом увеличат с 2000 рублей до 5000 рублей.

По данным Минтранспорта региона анализ обращений граждан показывает то, что большинство из них приходится на правонарушения, связанные с отсутствием возможности оплаты проезда единой транспортной картой «Стрелка» и невыдачей водителями пассажирам проездных документов.

Кроме того, административную ответственность транспортных компаний, которые выпустили на маршрут транспортное средство с неработающим или отсутствующим устройством для оплаты проезда с помощью единой транспортной карты предлагается установить в размере 50 тыс. рублей (в настоящее время — от 30 до 50 тыс. рублей) для должностных лиц; 300 тыс. рублей для юридических лиц (сейчас штраф составляет от 70 до 100 тыс. рублей).

Шашлычные рейды

В лесах Подмосковье пожароопасный период введен с 10 апреля. В настоящее время зафиксировано восемь очагов природных пожаров на незначительной площади, все они были оперативно ликвидированы в день возникновения.

26 апреля состоялись учения по ликвидации природных пожаров, в которых участвовали более 500 специалистов и 70 единиц спецтехники, в том числе авиация МЧС России.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов, с 1 мая особый противопожарный режим вводится на всей территории Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, на майские праздники инспекторы Минэкологии Московской области переходят на усиленный режим работы. Они будут отслеживать людей, которые жарят шашлыки в неположенных местах.

Читайте также: В Подмосковье пройдут «шашлычные рейды»

Пособие при рождении детей выросло в 2 раза

Московская областная Дума внесла изменения в региональный Закон «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Принято решение о двукратном увеличении размера единовременного пособия семьям при рождении первого, второго и третьего ребёнка, сообщили в Мособлдуме.

До принятия настоящего закона эти выплаты составляли, соответственно, при рождении первого ребёнка — 10 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей, третьего и последующих детей — 30 тысяч рублей. Теперь данные выплаты будут проиндексированы в два раза.

Теперь при рождении первого ребенка выплата составит 20 тысяч рублей, второго — 40 тысяч рублей, третьего и последующих детей — 60 тысяч рублей. Если родится двойня, то сумма составит уже 70 тысяч рублей на каждого ребенка, а не 35 тысяч рублей, как было раньше.

Если в семье родились трое или более детей, то родители получат 300 тысяч рублей.

Всего же повышение пособий, предусмотренных принятым законом, потребует дополнительных ассигнований в размере более 665 млн рублей. Более того, как отметил председатель rомитета Мособлдумы охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, учитывая, что размер социальных пособий будет увеличен с 1 января 2017 года, их получателям будет произведён перерасчёт с начала года».

Всего в бюджете Московской области на 2017 год на выплату единовременного пособия при рождении ребенка и пособий на детей предусмотрено 3,67 млрд рублей.

Читайте также: В Подмосковье в 2 раза увеличено пособие при рождении ребенка