У санавиации Прикамья появится собственный вертолет

Пермь, , 15:45 — REGNUM

В Пермский край приобретет ветолет МИ-8 для местной санавиации. Приобрести винтокрылую машину стоимостью почти 400 млн рублей, способную без дозаправки покрыть весь регион, позволит федеральная целевая программа. Выделяются в Москве и дополнительные деньги (более 90 миллионов до конца 2019 года) на развитие краевой санавиации, сообщает телекомпания vetta.tv.

Осенью 2017 года планируется обустроить вертолетную площадку на территории перинального центра.

Сейчас медики совершают 60 вылетов в год. Перелеты осуществляются на вертолете МИ-2 по государственному контракту для пермской санавиации. Пилоты отмечают трудности при совершении посадок вертолета в малодоступных местах. Работа в санавиации требует определенных навыков.

В краевом Минздраве считают, что с новым современным вертолетом регион будет иметь более качественную услугу по санитарной авиации при тех же краевых затратах.

На полеты санавиации в 2017 году из регионального бюджета выделяют 115 млн рублей. Планируется, что в 2017 году отделением санитарной авиации Пермской краевой клинической больницы будет осуществлено 242 вылета и 4709 выездов.