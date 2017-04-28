Благоустройство поставило Москву в 10–балльные пробки — главное за неделю

Москва, , 15:37 — REGNUM Карточки в детсадах, благоустройство и автомобильные пробки, конференция по безопасности, первый фестиваль a cappella, футбольный парк, выбитые зубы и кража жилплощади, парящий мост — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Дети по карточкам

Во всех школах Москвы в 2017 году завершится внедрение информационной системы «Проход и питание» («Москвёнок»). Этой системой осталось оснастить около 80 зданий школ и 300 зданий дошкольных групп, сообщается на портале мэра и правительства РФ.

Ученики будут проходить в школу и покупать еду в столовой только с помощью электронных носителей. Это либо социальная карта учащегося, либо карточка или браслет «Москвёнок». Такая система позволяет родителям в онлайн-режиме проследить, когда ребенок пришел в школу и вышел оттуда, а также узнать, чем он обедал и что покупал в буфете.

Посмотреть историю посещения школы и историю покупок в буфете родители могут в личном кабинете портала mos.ru или в приложении «Госуслуги Москвы». Можно наладить и оперативное информирование по электронной почте или через push-уведомления.

В дошкольных группах карты «Москвёнок» выдаются не малышам, а доверенным лицам. Это мамы, папы, бабушки, няни и так далее. Перечень доверенных составляют родители или опекуны. С помощью системы родители смогут получать в оперативном режиме информацию о том, когда малыш вошел в здание, а также кто его сопровождал.

Сама электронная карта используется для входа в здания дошкольных групп. При этом на мониторе у охранников отображается фотография того, кто пришел. Далее родитель отмечает на специальной информационной панели, кого из своих детей (если их несколько) он привел или забирает. Взрослые также могут использовать вместо карты «Москвёнок» социальную карту москвича.

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Благоустройство улиц — пробки в 10 баллов

Масштабные работы по благоустройству центральных улиц в Москве будут причиной серьезных пробок в утренние и вечерние часы. Наиболее серьезные проблемы с трафиком будут на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах. В часы пик в центре ожидаются пробки до девяти, а иногда и до 10 баллов, средняя скорость движения снизится до 15 км в час, передавало «360 Подмосковье».

Руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев призвал жителей столицы пользоваться общественным транспортом, «чтобы не портить себе нервы». Уменьшение загруженности городских дорог ожидается только в середине июня, когда начнется сезон отпусков.

По его словам, в 2017 году в рамках проекта «Моя улица» будет благоустроено около 52,7 км улиц. Это на 40% больше, чем в 2016 году. Кроме того, благоустроят 87 объектов. Общая площадь составит 240 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Моя улица» начался в 2014 году. За прошлый год была благоустроена 61 улица в центре столицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что полностью завершена реконструкция центральных улиц Москвы через 2−3 года.

Конференция по международной безопасности

В Москве 26−27 апреля прошла VI Московская конференция по международной безопасности. Главной темой форума стала «Глобальная безопасность: вызовы XXI века», сообщало Минобороны РФ.

Участники форума обсудили вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

В конференции приняли участие более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

«Московская весна a cappella»

В Москве 28 апреля стартовал первый фестиваль «Московская весна a cappella». Столица собрала 168 сольных исполнителей и вокальных коллективов из России, Великобритании, Испании, Италии, США, Венгрии, Франции, Польши, Сингапура, Грузии, Литвы и c Украины

Как сообщалось на портале мэра и правительства Москвы, в их исполнении прозвучат джаз, соул, рок, поп, блюз, госпел, этнофолк, народные песни в оригинальных обработках, хиты российских и зарубежных композиторов XX века, а также классические произведения в акапельной аранжировке.

Всего в городе откроется 57 площадок, на 38 из которых выступят участники конкурса. Среди необычных сценических площадок — крыши и балконы зданий, городские лестницы, площадки на Белорусском и Рижском вокзалах.

На фестивале гостей ждут 830 творческих мастер-классов и 800 интерактивных программ. Фестиваль «Московская весна a cappella» продлится до 9 мая. Призовой фонд конкурса составляет 17 млн рублей.

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Парк футбола

В Москве в «Музеоне» 29 апреля состоится торжественное открытие парка, посвященного Кубку конфедераций ФИФА — 2017. Как сообщалось на портале мэра и правительства Москвы, для посетителей подготовлена развлекательная программа: конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины, а также возможность выиграть билеты на матчи Кубка конфедераций.

В парке будет увидеть российских футбольных звезд, легенд футбола ФИФА. Кроме того, гости парка смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу — 2018 волком Забивакой. Вход и развлечения в течение двух дней (29−30 апреля) будут бесплатными.

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700 тыс. рублей за выбитые зубы

Жительница Москвы отсудила почти 700 тысяч рублей компенсации у торгового центра за два сломанных зуба из-за упавшего на голову товара. Инцидент произошёл в отделе утеплителей, где работники перекладывали товар, сбрасывая его вниз. Возле одного из стеллажей на голову посетительницы упало что-то тяжёлое, и она потеряла сознание, передавало «Радио 1».

По данным Мосгосуда, пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, кроме того, у неё были сломаны два зуба. В своём иске женщина указала, что получила травмы из-за того, что администратор магазина не выполнил требования безопасности и не проинструктировал работников.

По решению суда компания ООО «Спешиалист маркетинг Сервисез» должна оплатить лечение женщины на 319 тысяч рублей, компенсировать утраченный заработок за время болезни на 52 тысячи и выплатить 250 тысяч рублей за моральный вред. Также ответчику придется оплатить судебные расходы и стоимость судебной экспертизы.

Кража 44 квартир

В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, не являвшихся государственными служащими, обвиняемых в хищении квартир, находившихся в собственности города Москвы.

Как сообщал СК РФ по Москве, в 2011 году была создана преступная группа, которая присваивала жилые помещения, находившиеся в собственности города Москвы, которые предназначались для предоставления гражданам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика ЗАО «Энергостройкомплект-М». Путем обмана и введения в заблуждение граждан и должностных лиц органов исполнительной власти столицы подельники добились признания в качестве обманутых дольщиков заранее подысканных лиц, которые таковыми не являлись.

Всего соучастниками было похищено 44 квартиры в городе Москве на общую сумму не менее 199 млн рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, участники группы получали квартиры в девяти жилых домах в микрорайоне Южное Тушино, застройщиком которых являлась компания «Энергостройкомплект-М». Директор компании Андрей Кручинин в 2012 году был приговорен к пяти годам колонии. Правительство Москвы решило достроить дома за бюджетный счет, выделив на это более 6 млрд рублей.

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Парящий мост

«Парящий» мост в Москве, который появится на территории будущего ландшафтного парка «Зарядье», может попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Мост будет представлять собой вылетную консоль, а 70 метров этой конструкции не будут поддерживаться опорами, писала «Вечерняя Москва».

Как заявил заглавный архитектор столицы Сергей Кузнецов, «это инженерное сооружение станет одним из сложных объектов в парке «Зарядье». Мост будет представлять собой вылетную консоль, а 70 метров этой конструкции не будут поддерживаться опорами. В настоящее время, на стройке «парящего» моста установлены временные опоры для проведения монтажных работ: когда будут смонтированы металлоконструкции, опоры будут сняты. Таким образом, мост «воспарит над набережной».

По словам Кузнецова, сам парк «Зарядье» будет обладать своей уникальностью. «Объект содержит в себе элементы, вещи, которые делаются впервые, причем не только в России, но и вообще в мировой практике».