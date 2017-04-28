Переговоры колумбийского правительства с повстанцами ELN на грани срыва

Богота, , 15:38 — REGNUM Глава колумбийского правительства Хуан Камило Рестрепо 27 апреля назвал новые атаки партизан леворадикальной повстанческой группировки Народная освободительная армия (ELN) «безумными», добавив, что это «очень серьезный тормоз» мирных переговоров, сообщает издание El Nuevo Herald.

«Безумные и бессмысленные нападения ELN на трубопровод в департаменте Норте-де-Сантандер. Инфраструктуру трубопроводов защищают нормы международного гуманитарного права», — написал Рестрепо на своей странице в Twitter.

Официальные представитель крупнейшей нефтяной компании Колумбии Ecopetrol 27 апреля сообщили о новом нападении в департаменте Норте-де-Сантандер, граничащем с Венесуэлой, на трубопровод, которое вызвало чрезвычайную экологическую ситуацию, так как нефть попала в два источника, обеспечивающих водой местное население.

«ELN действует очень непоследовательно, атака, которая оставила сегодня без воды 3500 людей в департаменте Норте-де-Сантандер, является атакой на международное гуманитарное право», — позднее заявил журналистам Рестрепо.

Он добавил, что повстанческая группа, с которой с 7 февраля правительство ведет переговоры в Кито, чтобы попытаться достичь мирного соглашения, «должна выбрать, какой язык будет продолжать использовать, язык мира за столом переговоров в Кито или язык войны и терроризма против мирного населения здесь, в Колумбии».

«В Кито у нас есть две переговорные группы, в одной из них участвуют представители общественности, вторая ведет переговоры по сокращению градуса конфликта в гуманитарных целях, так что я буду очень разочарован увидеть, как этим очень деликатным переговорам подобными действиями ставится серьезный тормоз», — заявил Рестрепо.

«Мы не можем двигаться вперед, если ELN будут говорит в Кито одно, а у нас продолжать действовать по-другому», — подчеркнул чиновник, чтобы указать, что правительство ведет переговоры с группой «как целым», а не «в отдельности с каждым фронтом» партизан.

«Тогда ответственная задача лидеров ELN, если координация между фронтами отсутствует, объединить их, взять их представителей, с Востока, с департамента Чоко, и посадить за стол переговоров в Кито, для того чтобы можно было двигаться дальше, и чтобы ELN была представлена там как целое», — добавил он.

Напомним, в апреле в столице Эквадора Кито состоялся первый раунд переговоров между правительством Колумбии и второй по численности в стране повстанческой группировкой ELN.

В ходе данного процесса, являющего попыткой подписать мирное соглашение, аналогичное ранее подписанному соглашению с группировкой FARC-EP, Эквадор является одной из стран-гарантов, наряду с Бразилией, Чили, Кубой, Норвегией и Венесуэлой.