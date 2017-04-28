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Ярославской отшельнице в 85 лет вручили первый паспорт

Общество

Всю жизнь она прожила без документов

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Нина Соболева
Нина Соболева

Новый Некоуз, Ярославская область, 28 апреля 2017, 15:34 — REGNUM  Некоузский районный суд Ярославской области постановил выдать 85-летний Нине Соболевой паспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре области.

Нина Соболева — уроженка Ермаковского района Ярославской области. При создании Рыбинского водохранилища эта территория подверглась затоплению, и при ликвидации сельсовета в 1939 году книги записей актов гражданского состояния были переданы на хранение в отдел ЗАГС Пошехонского района Ярославской области. Но в результате проверки архивов выяснилось, что актовые записи о рождении Нины Соболевой отсутствуют.

Нина Соболева с дочерью жила в ветхом доме в отдаленной деревне Никитино без документов и пенсии. Там ее обнаружили вместе с дочерью местные депутаты. После перенесенного инсульта пожилая женщина не могла ходить, не получала медпомощь. Дороги к деревне нет. На носилках неравнодушные жители вынесли бабушку из деревни и поместили в районную больницу.

Прокуратура Некоузского района Ярославской области провела проверку по этому факту. По ее результатам прокурор района обратился в Некоузский районный суд с заявлениями об установлении факта рождения женщины и факта её проживания на территории Российской Федерации по состоянию на 6 февраля 1992, что автоматически дает ей право на гражданство.

Решениями Некоузского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. После вступления решений суда в законную силу прокуратура района помогла пенсионерке получить паспорт. В настоящее время решается вопрос о назначении ей пенсии. О судьбе Нины Соболевой ИА REGNUM писало ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области 85-летняя отшельница впервые в жизни получит паспорт

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